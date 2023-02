Maxime Monfort : “Si Arnaud De Lie peut déjà gagner Milan-Sanremo ? Avec lui, on ne sait jamais”

Peut-on dire qu’un vent nouveau souffle chez Lotto depuis le début de la saison ?

”Oui, c’est clair. Nikola Maes, qui est là depuis deux ans, et moi n’avions pas eu la tâche facile jusqu’ici. J’ai l’impression qu’on nous écoutait sans réellement nous entendre. Maintenant, nos idées peuvent se concrétiser. Cette année, la mayonnaise prend. Bien sûr, nous sommes aidés en cela par une belle jeune génération, dont Arnaud De Lie est le leader.”

Évidemment, les bons résultats rendent les conditions de travail plus légères…

”À la fin, seuls les résultats comptent. Mais pour y arriver, c’est souvent un long processus. Le gros travail fourni depuis un an commence à porter ses fruits. Maintenant, évitons de nous emballer parce que la roue peut vite tourner, on le sait.”

Tout le monde semble surpris par le nouveau début de saison tonitruant d’Arnaud De Lie. Est-ce aussi votre cas ?

”On s’attendait à ce qu’il poursuive l’évolution entamée l’année dernière. En revanche, on n’avait pas prévu qu’il s’inscrive déjà dans la même lignée qu’en 2022, qu’il se montre aussi compétitif et obtienne, déjà, autant de bons résultats. Il nous bluffe. La logique aurait voulu qu’il continue à grandir, mais de manière un peu plus lente. Et là, il a déjà franchi un nouveau palier. C’est vraiment impressionnant. On pourra dire qu’il n’a jamais gagné qu’à Valence et à Bessèges, mais il faut le faire quand même.”

Le plus frappant, c’est la manière avec laquelle il a obtenu ses trois victoires…

”Oui, c’est ça. Quand on aligne Mads Pedersen, Benoît Cosnefroy et Dylan Teuns sur une arrivée qui leur convient parfaitement, c’est qu’on est très costaud et que l’on fait partie du top mondial sur ce genre de final.”

Quels objectifs avez-vous fixés avec lui cet hiver ?

”Il a un programme plus étoffé, avec des courses plus relevées que l’année dernière. On veut qu’il continue à avoir des résultats, mais nous n’avons pas arrêté un chiffre bien précis. Cela dit, ce serait bien qu’il puisse rivaliser avec les meilleurs sur des épreuves du WorldTour. Même si on ne tient pas à lui mettre de la pression inutile, son départ tonitruant en 2023 nous permet d’attendre cela de sa part. Il doit être en mesure de confirmer à un niveau supérieur.”

On a l’impression qu’il franchit plusieurs caps d’un seul coup. Tout va quand même très vite avec lui.

”Oui. Cela dit, demeurons les pieds sur terre. Même si ce qu’il montre pour le moment est bluffant, il faut rester calme. Il sera intéressant pour nous de voir comment il se tirera d’affaire sur les courses plus élevées qui se profilent.”

Arnaud montre également qu’il est bien plus qu’un pur sprinter…

”Mais ça, on le sait. De toute façon, il le clame haut et fort depuis le début.”

En quoi vous impressionne-t-il le plus ?

”Par son approche de la course, sa lecture des événements. C’est là-dedans qu’il est le plus doué. Plus encore que par sa vitesse, il m’épate par sa vista. C’est impressionnant venant de la part d’un gars de 20 ans.”

Dimanche, il participe à la Clásica de Almeria. Doit-on espérer un très bon résultat de sa part, comme sur chaque course de cette catégorie ?

”C’est légitime d’attendre de grandes choses de lui, même si l’on sait qu’il ne va pas gagner à chaque fois. Mais le statut d’Arnaud a changé. Comme il le dit lui-même, ses adversaires vont désormais prendre sa roue parce qu’il sera attendu comme le favori. Arnaud a déjà montré de grandes choses, mais il serait malvenu de faire de la victoire à tout prix une obsession. Je répète qu’il n’a que 20 ans.”

Cette année, il va découvrir Milan-Sanremo. Ce monument est-il encore trop grand pour lui ?

(Il réfléchit). “En fait, je ne sais pas. Je n’ose pas me prononcer. La raison voudrait que je vous dise que c’est trop tôt parce qu’il faut apprivoiser la Primavera avant d’espérer la remporter. Elle se joue souvent sur des détails. C’est difficilement envisageable de faire un résultat dès sa première participation. Mais, avec lui, on ne sait pas… En tout cas, il n’a peur de rien et sa confiance en lui a encore augmenté avec son excellent début de saison.”