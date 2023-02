Etoile de Bessèges: victoire finale de Neilson Powless, le chrono final pour Mads Pedersen

C'est le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) qui s'est adjugé ce chrono final, qui s'est terminé par une montée de 2,8 km (5,6 %), bouclant le parcours en 15:25, se montrant 7 et 10 secondes plus rapide que les Britanniques Joshua Tarling et Ben Tulett (INEOS Grenadiers), qui montent sur les 2e et 3e marches du podium.