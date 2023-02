Antoine Jamin a déraillé au Mondial de cyclo-cross

À l’entame du troisième tour du tracé d’Hoogerheide, aux Pays-Bas, il occupait la huitième place de l’épreuve qui réunissait les meilleurs coureurs du monde de 17 et 18 ans. Avec un peu de retard sur le futur champion du monde Léo Bisiaux et ceux qui allaient jouer les médailles et les places sur le podium, mais avec un peu d’avance sur ses poursuivants pour cette lutte pour le Top 10.

Mais, soudain, Antoine Jamin a disparu des premières places. « J’ai déraillé derrière le bois, près de la tente VIP », expliquait-il dans la zone mixte, cette zone de passage obligé pour les coureurs, devant les médias. « J’ai remis ma chaîne et je suis reparti. Mais j’ai perdu plusieurs places. Je me suis retrouvé un peu derrière. Et, mentalement, ça a lâché. Physiquement aussi sur la fin. »

Il secoue la tête, se frotte le visage maculé de boue. Avant d’ajouter : « C’était un jour sans, c’est une déception, je voulais faire mieux ».

Il va maintenant arrêter sa belle saison de cyclo-cross pour se tourner vers celle de mountain-bike.