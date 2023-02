Arnaud De Lie, vainqueur de la 1re étape: "Mon Étoile de Bessèges est déjà réussie"

Pour la 11e victoire de sa carrière, le natif de Libramont a devancé au sprint le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Français Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën). "Lors de la reconnaissance, j'avais remarqué un replat à 500 mètres de l'arrivée", a confié De Lie. "Mads Pedersen a placé son accélération à cet endroit et j'ai tenu pour rester dans sa roue. J'ai ensuite senti que j'avais encore les jambes pour le dépasser et sprinter vers l'arrivée. Mon Étoile de Bessèges est déjà réussie avec cette victoire d'étape. Mais il y aura des opportunités dans les deux prochaines étapes. Et avec cet esprit d'équipe, tout est possible."