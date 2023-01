Tour d'Arabie saoudite: Dylan Groenewegen s'offre la 1re étape au sprint et s'empare du premier maillot vert

Après sa 64e victoire, la première en 2023, Groenewegen a revêtu le premier maillot vert de leader du classement général de ce "Saudi Tour." Grâce aux bonifications, il devance de 4 secondes Rajovic et de 6 secondes Walscheid.

Une chute dans le peloton à moins de deux kilomètres de la ligne d'arrivée a scindé le peloton. Deux coureurs de Bingoal WB se sont retrouvés à terre, Matteo Malucelli et Kenneth Van Rooy. Tous deux ont pu rejoindre l'arrivée sans souci apparent.

Le dernier des six échappés du jour, qui a compté jusqu'à cinq minutes d'avance, le Danois Marcus Sander Hansen (Uno-X Pro), n'a pu résister sur les longues lignes droites du parcours au mauvais revêtement. Il est vrai qu'il s'était retrouvé seul après que son ultime compagnon l'Espagnol Peio Goikoetxea (Euskatel-Euskadi) s'était relevé à un peu plus de 30 kilomètre de l'arrivée. Le peloton le happait alors qu'il restait moins de 14 kilomètres pour rejoindre Khaybar. Sander Hansen en a cependant profité pour gagner 3 secondes de bonifications lors du sprint intermédiaire placé à 44 km du but.

Mardi, la 2e des cinq étapes, Winter Park-Shalal Sijlyat Rocks, est longue de 184 km. La course s'achève vendredi.

Le jeune Maxim Van Gils (Lotto Dstny) avait remporté l'épreuve l'an dernier. Son équipe ne participe pas à la course cette année. Une seule formation belge est présente, Bingoal WB.