Dernière étape du Tour de San Juan: Evenepoel tente un coup de force

”Notre plan était que je tente quelque chose plus tard dans la finale, à cinq ou six kilomètres de l’arrivée, en espérant que trois ou quatre autres coureurs prennent ma roue. Mais lorsque j’ai vu Simmons passer à l’offensive, je me suis dit que c’était un gars avec qui il était intéressant de partir. Nous avons creusé un bel écart sur le peloton en roulant vraiment très fort mais le vent soufflait de face dans les derniers kilomètres et nous nous sommes alors transformés en oiseaux pour le chat. L’étape était courte, avec seulement 112 kilomètres, et il est assez étonnant que nous ayons réussi à rester en tête pendant une dizaine de bornes. Le but de la manœuvre était de tenter de mettre le train de Fabio (Jakobsen) en bonne position en contraignant les autres équipes à se mettre à la planche.”

Un dernier effort sur le sol argentin au sortir duquel le Brabançon tirait le bilan de son aventure an Amérique du Sud. “Je ne suis pas incroyablement bien mais pas mal non plus (7e du classement général final enlevé par Angel Lopez). Je pense être dans les clous. Je sais qu’il me faut maintenant réaliser des entraînements spécifiques derrière la moto ou encore m’imposer des sorties avec beaucoup de dénivelé. Avant de reprendre l’entraînement à Calpe, je vais passer quelques jours en Belgique. Je me suis entraîné dur ces dernières semaines et j’ai besoin de ce petit break.”