De Lie sur sa lancée dimanche à La Marseillaise: "Gagner directement, c'est toujours idéal pour la confiance"

Le tracé de la Marseillaise est lui aussi assez difficile. Peut-il y décrocher une seconde victoire ? “Il avait annoncé que Valence pourrait être un peu trop dure et on peut aborder La Marseillaise avec la même réflexion”, commente Maxime Monfort, le responsable de la performance de son équipe Lotto-Dstny. “Il avait un avantage à Valence : il était resté trois dans la région et connaissait bien le parcours, dont la longue bosse. Il a optimisé au mieux pour passer cette montée. À La Marseillaise, il devra s’accrocher dans une montée assez dure à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée, dans laquelle la course se décante souvent. Mais s’il la passe, cela va en effet ouvrir des possibilités.”

Il restera alors dans le final le Pas d’Oullier et le Col de la Gineste, avant de plonger vers Marseille. Mais quoi qu’il arrive dimanche, Arnaud De Lie s’est déjà mis en confiance avec sa victoire à Valence. “Gagner directement, c’est toujours idéal pour la confiance”, poursuit Maxime Monfort. “Celle d’Arnaud, mais aussi celle de toute l’équipe. Ce n’est pas une surprise qu’il se soit directement imposé. Disons que c’est une confirmation, une continuité. Ce n’est jamais simple de confirmer. Mais il l’a fait.”

Sans vouloir s’enflammer. “Ce n’était, entre guillemets, que Valence, où il n’y avait pas un plateau exceptionnel, mais cela reste une victoire et il n’y a pas de petite victoire”, termine l’ancien pro Maxime Monfort. “Celle d’Arnaud a fait énormément plaisir à l’équipe et permet à notre formation de poursuivre dans la bonne ambiance.”