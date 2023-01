Coupe du monde de cyclocross : Mathieu van der Poel gagne sans forcer à Besançon

Le champion de France Clément Venturini (AG2R Citroën), 4e à l'arrivée, a mené le début de la course, bientôt relayé par Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) et le Suisse Kevin Kuhn (Tormans). Une douzaine de coureurs étaient regroupés après trois des 9 tours.

Van der Poel est passé à l'attaque dans le 4e tour. La course pour la victoire était jouée. Son avance était déjà de 15 secondes au 4e passage sur la ligne, de 23 un tour plus tard et de 30 après six tours. Il aborda le dernier tour avec un confortable viatique de 1:03. Sans devoir s'employer outre mesure, van der Poel décrochait sa 5e victoire cette saison en Coupe du monde, en sept courses disputées, après celles de Hulst, Anvers, Gavere et Benidorm. Il a ajouté un 6e succès cette saison en gagnant à Herentals, manche du Trophée X2O.

La victoire finale dans la Coupe du monde ne pouvait plus échapper à Laurens Sweeck (Crelan-Fristads), qui avait tenté d'aller chercher la 2e place dimanche en s'extrayant du groupe des poursuivants au 6e tour. Iserbyt fit l'effort pour l'accompagner et un regroupement à huit s'effectua. Iserbyt connut un souci dans le dernier tour alors qu'il était deuxième et a dû se contenter de la 10e place à l'arrivée à 1:17. Sweeck s'impose au classement final avec 395 points devant Michael Vanthourenhout (309), qui n'était pas présent, et Eli Iserbyt. (290). Mathieu van der Poel termine 6e (248).

Le duel que tout le monde attend à Hoogerheide avec Wout van Aert, vainqueur samedi du Flandriencross de Hamme et absent ce dimanche dans le Doubs, s'annonce passionnant. Van der Poel visera un 5e maillot arc-en-ciel après 2015, 2019, 2020 et 2021. Wout van Aert espère endosser une 4e tunique irisée après 2016, 2017 et 2018.