Peter Sagan annonce sa retraite du WorldTour fin 2023 : “Je veux consacrer plus de temps à mon fils”

”2023 sera ma dernière raison comme coureur professionnelle sur route au niveau WorldTour, poursuit celui dont le contrat avec la formation TotalEnergies arrive à terme le 31 décembre prochain. L’année prochaine, je disputerai encore des courses sur la route mais dans le but de préparer les Jeux Olympiques de Paris où je souhaite m’aligner sur l’épreuve VTT. Après les JO, je raccrocherai alors définitivement. Je ne vous fais donc pas mes adieux mais je vous annonce mes plans car je pense important que les fans soient au courant. Je serai donc au départ des courses WorldTour pour la dernière fois cette année.”

Peter Sagan a donc choisi le passage à l’âge du Christ pour une annonce qu’il a pris le temps de détailler avec beaucoup d’humanité. Un virage négocié, comme à son habitude, en véritable acrobate. Entretien.

Peter, comment avez-vous mûri cette décision ?

”Les choses sont venues petit à petit. Vous savez, quand j’avais 20 ans, je pensais que je m’arrêterais à 30 ans. J’ai maintenant 33 ans et je suis toujours engagé dans ma carrière sur route. Je voulais terminer ma carrière en mountainbike car c’est par cette discipline que tout a commencé pour moi. C’est donc une belle manière de boucler la boucle. Mon fils Marlon a également joué un grand rôle dans mon choix. Il a maintenant cinq ans et je souhaite lui consacrer plus de temps. Depuis sa naissance, j’ai passé beaucoup de temps loin de lui, à voyager. J’étais là une semaine avant de repartir pour parfois un mois. Ces allés et venues me pesaient de plus en plus. Je ne pouvais finalement que trop rarement profiter de réels moments de partage avec mon enfant. Je veux me concentrer sur d’autres choses que le vélo dans les prochaines années, je veux voir la vie sous un autre angle. Vous savez, cela n’a jamais été mon rêve de courir jusqu’à 40 ans. Et le temps est venu de passer à autre chose tout simplement…”

Pourquoi avez-vous choisi le Tour de San Juan pour cette annonce ?

”Tout simplement parce qu’il s’agit de la première course de ma saison et que je pense important que les amateurs de cyclisme soient au courant que ce sera la dernière fois qu’ils me verront sur les grandes courses du WorldTour. Pour préparer ma saison VTT l’année prochaine, je pourrais aussi être amené à revenir sur cette course sous le maillot de l’équipe nationale slovaque ou celui de TotalEnergies. Car mon souhait est bien de continuer à évoluer dans l’équipe française, mais nous verrons comment les choses évoluent et ce que l’avenir nous réserve.”

"Oui, je prends plus de plaisir sur mon VTT que sur mon vélo de route"

Votre volonté de terminer votre carrière lors des JO de Paris signifie-t-il que vous voudriez refermer celle-ci sur une médaille d’or ?

”Non, il ne s’agit pas d’une question de médaille ou de palmarès mais bien de ce que j’ai vraiment envie de faire, sans pression. Que je gagne ou que je perde m’importe peu du moment que je prends du plaisir. Je veux faire cela pour moi tout simplement”

Le Slovaque s'était déjà aligné sur l'épreuve VTT des JO de Rio. ©Belga

Prenez-vous plus de plaisir sur votre VTT que sur votre vélo de route ?

”Oui, assurément. Ma participation aux championnats du monde de VTT à assistance électrique l’année dernière est sans doute la chose la plus amusante qu’il m’a été donné de faire lors de ces 10 dernières années. Le mountainbike, c’est vraiment mon premier amour !”

Y a-t-il une chance de vous voir un jour engagé en cyclo-cross ?

”Non, je suis bien trop vieux pour cela (éclats de rire)…”

Vous pensez-vous encore suffisamment compétitif que pour viser un grand objectif cette année sur la route ?

”Oui, assurément. J’ai passé un bon hiver, le premier depuis longtemps, sans être gêné par des maladies, blessures ou coups d’arrêt. Je me sens vraiment en bonne condition. C’est précisément pour cela que je veux terminer ma carrière en WorldTour cette année, parce que je sais que je peux faire quelque chose de bien. Je ne vais aborder cette saison en touriste, en me disant que je peux profiter de mes derniers mois sur la route. Je suis déterminé à évoluer à mon meilleur niveau.”

La poisse qui vous a longtemps poursuivi ces deux dernières années a-t-elle joué un rôle dans votre décision ?

”Non, absolument pas. Comme je vous l’ai dit, j’ai été guidé par le fait que d’autres choses que le vélo sont importantes dans ma vie. Ce n’est pas un choix que l’on fait en un jour vous savez, il a mûri en moi au fil des semaines.”

"J'ai envie d'encore gagner une étape sur le Tour."

Quel est votre rêve pour cette dernière saison sur la route au plus niveau ?

”Prendre du plaisir en donnant le meilleur de moi-même tout simplement. Si certaines grandes victoires arrivent, je serais alors évidemment super heureux (petit rire caractéristique)…”

Avec 12 victoires d’étapes sur le Tour de France et 7 maillots verts ramenés à Paris, vous avez une relation très forte avec la Grande Boucle. Serez-vous du grand départ du pays Basque cet été ?

”Oui, je l’espère bien ! J’ai envie d’y briller à nouveau en allant chercher une victoire d’étape ou pourquoi pas le maillot vert. Mais cette échéance est encore lointaine pour moi. La première chose est d’arriver à l’été en bonne condition. Paris représente quelque chose de spécial pour moi. Et il y a quelque chose de symbolique dans ma décision de raccrocher après les Jeux disputés dans la capitale française. ”

Vous verra-t-on aussi au départ du Tour des Flandres et des autres classiques pavées ?

”Je vais essayer évidemment. Mais dans le cyclisme, vous ne pouvez jamais prédire ce que demain vous réserve (rire caractéristique)…”

Quand vous regardez dans le rétroviseur, quel a été votre meilleure journée sur le vélo ?

”En termes de victoires, il s’agit assurément de mes trois titres de champions du monde. Le fait qu’ils se soient succédé rend la chose vraiment spéciale à mes yeux.”