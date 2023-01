"Durant ses quatre années passées au sein de notre formation espoirs, Jarne Van de Paar n'a, pour diverses raisons, jamais pu effectuer une saison complète. C'est pour cela que nous voulions d'abord le garder une année supplémentaire dans le noyau U23, dans l'objectif de passer pro en 2024 et 2025. Mais au vu du travail effectué cet hiver et avec la forme affichée en stage, nous avons la sensation qu'il est bel et bien prêt à sauter le pas", explique dans un communiqué Kurt Van de Wouwer, manager sportif.

"L'an dernier, nous avions établi un plan individuel pour Jarne Van de Paar afin qu'il puisse progresser de la meilleure manière possible. Nous voulons à présent lui donner la chance de se mesurer aux professionnels lors de courses .1 et ProSeries, mais nous ne voulons pas brûler les étapes. Ce sera bénéfique pour lui de pouvoir continuer à rouler à un niveau inférieur, comme sur des courses .2, où il pourra jouer la victoire. Ces plans restent inchangés. Nous avons en effet la possibilité d'aligner des coureurs de l'équipe ProTeam dans des courses auxquelles participe notre équipe de développement".