Quatrième étape du Tour de San Juan : victoire de Gaviria, Evenepoel évite la chute dans la finale d’une journée"super chaude et exigeante"

Comme si le peloton avait décidé d’honorer Remco Evenepoel pour les 23 ans du champion du monde, la quatrième étape du Tour de San Juan a été disputée pleins tubes mercredi sur un parcours exigeant proposant une ascension culminant à plus 2200 mètres dans la première partie de la course. Un rythme qui permit à un peloton dune qurantaine d'hommes forts de se disputer la victoire. Bennett et Jakobsen lâchés, Fernando Gaviria en a profité pour engranger son premier succès depuis… février de l’année dernière. Désormais également nouveau leader de l’épreuve, le Colombien a devancé Sagan et Ganna à Barreal, Lampaert finissant à la quatrième place. Si une chute est survenue quelques rangs devant Remco Evenepoel, le Brabançon a heureusement pu éviter celle-ci.