"Je ne veux pas qu'il vienne au Tour": le cycliste français David Gaudu allume son équipier Arnaud Démare

Le grimpeur de 26 ans laisse entendre qu'il existe des relations conflictuelles avec Arnaud Démare. "Dans le tournage (ndlr: Netflix réalise une série documentaire sur le Tour de France), il a bien failli me mettre par terre il n’y a pas longtemps", lance-t-il. "Il n’a pas voulu monter dans l’ascenseur parce que ‘y’a Gaudu’", poursuit-il.

David Gaudu, cycliste chez Groupama-FDJ

Le coureur Groupama-FDJ va même plus loin: il ne veut pas de la présence du sprinteur, pourtant trois fois champion de France (2014, 2017 et 2020) et deux fois vainqueur d'étape sur le Tour de France, à l'édition 2023 de la Grande Boucle. "Bah moi, je ne veux pas qu’il vienne au Tour, lance-t-il. Donc bon Netflix ou pas, on s’en bat les c… (...). La guerre n’est pas finie, ajoute-t-il. "S’il veut que je lui dise en face, je peux très bien, je n’ai pas peur de lui. Il sait que je n’en veux pas au Tour, je lui ai déjà dit".

Mes propos n'auraient jamais dus être tenus dans un cadre public. J'ai pésenté mes excuses à l'équipe et a Arnaud — David Gaudu (@DavidGaudu) January 26, 2023

"J’ai présenté mes excuses à l’équipe et Arnaud"

Ces propos ont causé un gros malaise dans l'équipe Groupama-FDJ. Celui qui sera le futur leader de la formation française sur le Tour a tenu à s'excuser. "Les problèmes que peuvent rencontrer une équipe auraient dû rester en interne, je m’excuse auprès l’équipe et d’Arnaud", a-t-il écrit dans un premier message. "Mes propos n’auraient jamais dus être tenus dans un cadre public, regrette-t-il. J’ai présenté mes excuses à l’équipe et Arnaud."