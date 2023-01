Feliz cumpleaños Remco : Evenepoel fête ses 23 ans en Argentine !

"Remco est tellement mature, qu'on pourrait facilement lui donner cinq à dix ans de plus..."

C’est que pour le reste, l’exigence du cyclisme de haut niveau ne laissera pas beaucoup de place aux écarts. “Comme pour les 32 ans de Jan Hirt samedi, on se réunira autour d’un gâteau et d’une petite coupe de champagne en fin de journée, souffle David Geeroms, le soigneur de la formation belge. Cela tombe plutôt bien puisque la journée de repos survient le lendemain. Remco ne buvant jamais d’alcool, il se contentera pour sa part d’un verre d’eau. Pétillante comme c’est son anniversaire (rires)… Aura-t-il droit à quelques minutes supplémentaires sur la table de massage ce mercredi soir ? Non, tout le monde est logé à la même enseigne (rires).”

Remco Evenepoel à sa naissance, le 25 janvier 2000. ©D. R.

Compagnon de chambre du prodige de Schepdaal sur ce Tour de San Juan, Yves Lampaert sait ce que c’est que de vivre un anniversaire à l’hôtel. “Je suis né le 10 avril, soit en plein pendant la période des grandes classiques pavées dont je suis un spécialiste, sourit le Flandrien. Inutile, donc, de vous préciser que je n’ai pas souvent été à la maison à cette occasion lors de ces dernières années. Cela fait partie de la vie d’un coureur pro et on s’en accommode sans trop de mal. On vit en équipe, avec notre 2e famille. Ais-je déjà préparé quelque chose de spécial pour le réveil de Remco mercredi matin ? Euuuh, non pas vraiment (rires). Je crois que le plus beau cadeau qu’on pourra lui faire ce sera de l’épauler au mieux vendredi sur l’étape reine de l’Alto Colorado. J’ai parfois du mal à me dire qu’il va avoir 23 ans. Il est tellement mature qu’on pourrait facilement lui en donner cinq à dix de plus…”

Directeur sportif attitré de la formation belge sur un Tour de San Juan où il avait déjà accompagné Evenepoel en 2019 et 2020, Davide Bramati sait, lui, comment faire plaisir à son coureur. “Vais-je lui demander moins de boulot ce mercredi ? Non, car ce serait alors l’exact contraire d’un cadeau (rires). Les efforts que Remco réalise ici sont importants pour lui suite de sa saison. Et il n’aime rien de plus que de se livrer” Les bougies pourraient donc bien avoir l’allure de feux de bengale…