Evenepoel après les derniers kilomètres épiques de la 1re étape du Tour de San Juan: "Un final vraiment dangereux!"

”Le final était vraiment dangereux, commentait ainsi le champion du monde qui avait pris la tête de la meute dans les cinq derniers kilomètres pour un long relais. Ce n’est pas normal que la route se sépare de la sorte sans qu’on sache clairement où aller et que la chaussée soit ouverte sur ces deux parties… Nous sommes partis sur la gauche car j’avais le sentiment que c’était la trajectoire la plus directe, mais le parcours de la course semblait prévoir qu’on passe à droite. Un peu plus loin, une dame a traversé la route juste devant moi ! C’est dommage de ne pas avoir conclu car, collectivement, on avait parfaitement manœuvré jusqu’à ce moment, en appliquant notre plan à la perfection. Nous avions mis Fabio en bonne position et notre nouvelle recrue Jan Hirt avait fait un gros boulot juste avant que je me mette à la planche. Et derrière moi, nous avions encore trois hommes… C’est un peu rageant de voir une opportunité s’envoler comme cela mais nous devrions avoir une autre chance de porter notre sprinter au succès ce lundi sur la 2e étape.”

Avant ce coup de chaud, le champion du monde avait passé une première journée de course idéale. “On pensait avant l’étape que le vent allait peut-être permettre des bordures mais cela n’a finalement pas été le cas. On a donc vécu une course plutôt paisible jusqu’à ces derniers kilomètres, une entrée en matière assez idéale dans la saison. A 10 kilomètres je n’étais pas très loin de la chute mais Jakobsen et Morkov m’ont appris à rester calme dans ces instants pour ensuite pouvoir assurer mon boulot. A 200 mètres de la ligne, il y avait un tronçon d’asphalte indigne d’un endroit où certains des meilleurs sprinters du monde déboulent à près de 70km/h. Fabio est venu ici pour tenter de remporter plusieurs étapes et nous retenterons donc de le porter au succès lundi, sur un final qui devrait lui convenir.”