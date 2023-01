”Je suis en train d’y réfléchir”, a-t-il expliqué au présentateur Karl Vannieuwkerke, “j’ai encore quelques doutes mais j’ai une énorme envie de recommencer à courir”, a déclaré Boonen qui a quitté le peloton professionnel en avril 2017 à l’issue d’un dernier Paris-Roubaix. Depuis lors, le Belge s’était consacré au sport auto, une autre de ses passions, avec plus ou moins de succès.

Mais cette fois il ne s’agirait pas de disputer des compétitions sur la route. Tommeke s’orienterait vers d’autres disciplines : “Je pense à des compétitions comme le Roc du Maroc ou des courses de gravel”. Les courses de ce type sont devenues extrêmement populaires et depuis quelques années, des compétitions gravel sont organisées dans un calendrier différent de celui des courses sur route. En octobre 2022, le premier championnat du monde de gravel a eu lieu en Italie et le Belge Gianni Vermeersch a décroché le maillot arc-en-ciel.

Des images et une course qui tentent fortement Tom Boonen : “Qui sait, je pourrais peut-être leur donner le tournis lors d’un tel championnat du monde. En tout cas, cette discipline grandit énormément et a un potentiel gigantesque. Je le comprends car cela renvoie à la nature même du cyclisme : la nature et la liberté.”

Ce n’est pas la première fois que Tom Boonen évoque un comeback dans le peloton. En 2020, l’ancien champion du monde avait préparé concrètement un retour dans l’espoir de remporter un cinquième Paris-Roubaix. Mais entretemps, la pandémie de coronavirus avait anéanti ses plans.