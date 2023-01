Tour Down Under: l’Australien Rohan Dennis gagne la 2e étape et devient leader

Rohan Dennis (Jumbo-Visma) a remporté la deuxième étape du Tour Down Under cycliste (WorldTour), jeudi, après 154,8 km parcourus entre Brighton et Victor Harbor, en Australie. L’Australien a devancé son compatriote Jay Vine (UAE Team Emirates) et le Suisse Mauro Schmid (Soudal-Quick Step).