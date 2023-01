Tour des Flandres: pas de secteur pavés à Zottegem cette année

La rumeur concernant l'absence de Zottegem sur le parcours circulait. Les autorités locales ont contacté Flanders Classics, qui a confirmé la nouvelle. "Le départ de Bruges en serait la raison", a ajouté Brecht Cassiman. "Il faudra parcourir un certain nombre de kilomètres en Flandre-occidentale, ce qui signifie qu'une boucle vers Zottegem n'était plus possible.

En 2024, le 'Ronde' s'élancera d'Anvers. "Nous restons certainement ouverts à un nouveau passage par Zottegem. Nous aimerions que la Lippenhovestraat et la Paddestraat reviennent dans le Tour des Flandres", a conclu l'échevin. Zottegem accueillera en 2024 les courses en ligne élites des championnats de Belgique.