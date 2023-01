Tour Down Under: Phil Bauhaus s'offre la 1re étape au sprint devant Caleb Ewan et Michael Matthews, le Belge Gerben Thijssen 10e

Here is a look at that last kilometer! It's not one to be missed! Amazing win for Phil Bauhaus!@ziptrak | @SantosLtd #TourDownUnder pic.twitter.com/CrQb4MDY6J — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 18, 2023

L'étape s'achevait par quatre circuits locaux de 26 km qui comprenait la montée de Menglers Hill, longue de 3,8 km et à 3,6 % de moyenne. Comme il restait 13,5 km à parcourir après le dernier passage de celle-ci, on attendait les sprinters comme Caleb Ewan, Michael Matthews, Phil Bauhaus, Gerben Thijssen et Bryan Coquard se disputer la victoire.

Après plusieurs attaques de Taco van der Hoorn et Luke Plapp qui ne purent se développer, un coureur a finalement réussi à s'échapper : Nans Peters. Il a obtenu un avantage maximum de cinq minutes sur le peloton emmené par l'équipe du leader Alberto Bettiol était aux commandes avec la sélection australienne, servant Ewan.

De nombreuses chutes ont émaillé cette première étape. Gerben Thijssen mais aussi Phil Bauhaus et Jordi Meeus ont goûté au bitume. Jumbo-Visma n'a pas été épargné non plus et a vu trois de ses hommes tomber dans le final. Tim Van Dijke et Timo Roosen ont pu poursuivre leur route pas Robert Gesink qui a abandonné.

Peters a été repris assez vite et malgré quelques attaques dans la montée finale, le sprint pour la victoire est devenu inévitable. Une nouvelle chute est intervenue dans le dernier kilomètre. Meeus est encore tombé, tout comme le deuxième du classement, l'Américain Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers). Dans le sprint, Bauhaus a attaqué de loin et a surpris tout le monde et a décroché à cette occasion sa 20e victoire professionnelle, la 6e dans une épreuve du WorldTour.

Jeudi, la 2e étape se déroulera entre Brighton et Victor Harbor sur la distance de 154,8km.

Phil Bauhaus: "Cela fait plaisir de gagner tôt dans l'année"

Phil Bauhaus a remporté la première étape en ligne du Tour Down Under cycliste (WorldTour), mercredi en Australie. L'Allemand a lancé son sprint de loin à Tanunda et a surpris les autres spécialistes. "Dans le critérium de samedi, j'ai attendu trop longtemps", a-t-il déclaré après coup à propos de la Schwalbe Classic où il a terminé 4e, la victoire revenant à Caleb Ewan. "Donc aujourd'hui, je voulais commencer mon sprint tôt. Avec succès. Cela fait plaisir de gagner tôt dans l'année".

À 28 ans, Bauhaus n'est pas un sprinter qui a souvent l'occasion de collectionner les bouquets. Avec un total de vingt victoires en carrière, le coureur de Bahrain Victorious ne s'est imposé qu'à deux reprises la saison dernière à l'occasion d'une étape de Tirreno-Adriatico et une autre au Tour de Pologne.

Bauhaus a pourtant été une des victimes des nombreuses chutes qui ont émaillé la journée mercredi. "Pour être honnête, je suis tombé assez lourdement", a-t-il admis dans l'interview flash qui a suivi. "Cette chute a eu un sacré impact, mais heureusement j'ai pu récupérer et faire mon sprint. Ce ne fut pas une journée agréable à courir, avec beaucoup de nervosité dans le peloton et beaucoup de chutes. Ce n'est amusant pour personne."