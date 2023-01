Championnats de Belgique : un 14e titre national de suite pour Sanne Cant, "fière" que sa série ne soit pas terminée

"Marion (Norbert Riberolle, victime de soucis techniques juste après le départ, NDLR) n'a pas eu de chance et bien entendu je ne devais pas l'attendre, poursuit Sanne Cant. C'est dommage que Marion ait été retardée de cette façon, mais je suis convaincue que son heure viendra. Quand j'ai creusé un petit écart, j'ai décidé d'y aller à fond pour garder le contrôle. La meilleure tactique était de choisir ses lignes soi-même. Le parcours était encore plus difficile avec la pluie. Cela pesait dans les jambes, mais j'ai toujours été capable de garder le bon rythme. Je savais dans le dernier tour que j'allais être encore championne de Belgique. Ce titre me rend très fière, comme tous les autres".

Sanne Cant disputait sa dernière course de la saison dans les labourés et va à présent se préparer pour sa saison sur route.