Patrick Lefevere et Soudal-Quick Step ambitieux pour la saison 2023

"Il n'est pas facile de répéter des saisons mémorables", a indiqué Patrick Lefevere. "Notre début de campagne 2022 avait été difficile et la victoire de Remco Evenepoel à Liège-Bastogne-Liège a été un déclic pour lui et pour l'équipe. J'avoue que cette saison a été un très bon cru, nous avons gagné des classiques, des victoires d'étapes dans les grands tours, nous avons gagné la Vuelta et le titre mondial avec Evenepoel."

Cinq coureurs ont quitté les rangs de l'équipe belge à l'entre-saison: Iljo Keise et Stijn Steels ont pris leur retraite sportive, Mark Cavendish n'a pas été reconduit et est toujours en recherche d'un contrat, Mikkel Honoré est passé dans les rangs de EF Eduction-Easypost et Zdenek Stybar évoluera en 2023 chez Team Jayco Alula. Trois coureurs ont rejoint l'équipe: le champion de Belgique Tim Merlier, Jan Hirt et Casper Pedersen.

Alaphilippe, Evenepoel,...: 28 coureurs en 2023

L'équipe du World Tour comprendra 28 coureurs en 2023. Elle se déclinera également en une équipe de développement de 15 coureurs dirigée par Bart Roosens et l'ancien coureur de Quick Step Kevin Hulsmans. La formation comprend également une équipe féminine AG Insurance- Soudal Quick Step, dirigée par Jolien D'Hoore et qui intégrera, comme le pôle de développement, la famille du 'Wolfpack'. "Nous avons jadis connu une grande expérience avec l'équipe de formation Klein Constantia qui a livré de très grands talents, comme notamment Julian Alaphilippe, Florian Sénéchal, Enric Mas, Max Schachmann", a souligné Patrick Lefevere. "J'espère que nous parviendrons à produire autant de jeunes talents avec notre nouveau projet de développement."

Alaphilippe veut "être fort dès les Flandriennes et les Ardennaises"

Julian Alaphilippe a participé vendredi à la présentation de son équipe à La Panne en portant le masque sanitaire. "J'étais bien hier à l'entraînement et je suis moins bien aujourd'hui", a expliqué le Français qui ne s'est pas joint au groupe Soudal-Quick Step pour la photo de famille traditionnelle. "Je pense que je dois rester prudent et être en forme pour le stage d'équipe de la semaine prochaine. Je veux en tout cas annoncer que je suis très motivé pour la saison prochaine. Mon objectif sera d'être fort dès le début de saison dans les classiques pavées, que j'ai envie de retrouver, et les ardennaises."

Le coureur français a été champion du monde en 2020 et en 2021 avant de céder le maillot arc-en-ciel au Belge Remco Evepoel en 2022. "J'ai porté le maillot arc-en-ciel pendant deux ans avant d'en être dépossédé par mon coéquipier Remco Evenepoel. Ce fut exceptionnel pour lui et pour toute l'équipe. Je suis très heureux pour lui et j'espère qu'il va apprécier, comme moi, de porter pendant toute cette saison."