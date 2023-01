Lefevere a ouvert la porte à un départ d'Alaphilippe, qui ne disputera pas forcément les Ardennaises !

"J'ai dit à Julian que s'il était fatigué de l'environnement, il pouvait nous quitter"

Si le programme révélé officiellement vendredi par son équipe s’ouvrira sur le Challenge de Majorque avant les Drôme et Ardèche Classics puis le tryptique italien Strade-Tirreno-Sanremo, il pourrait bien avoir ensuite un accent très flandrien. L’ex-double champion du monde pourrait en effet également s’aligner sur le GP de l’E3 et A Travers la Flandre. Il n'est, par contre, pas encore acquis qu'il disputera ensuite les classiques ardennaises. "Loulou" pourrait faire l'impasse sur la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège pour mieux préparer son deuxième objectif de la saison: le Tour de France. Il faut dire que la Grande Boucle s'élancera du Pays basque, lui offrant plusieurs étapes sur mesure durant la première semaine de course.

Alaphilippe se sait en tout cas attendu par son patron Patrick Lefevere qui avait déjà soufflé cet hiver que “quand on a un salaire de champion, il faut prester comme un champion”. Un discours qu’a renchéri le manager flandrien vendredi. “Il a eu de la malchance, c’est vrai, mais on ne peut pas se cacher derrière cela trop longtemps. Je veux revoir le Julian d’il y a deux ans. J’ai eu une discussion franche et sincère avec lui et lui ai fait comprendre que s’il était fatigué d’un environnement dans lequel il évolue depuis ses 17 ans il pouvait nous quitter, mais il m’a dit vouloir rester dans l’équipe.”