Cian Uijtdebroeks, élu Espoir de l'année: "Je peux à peine le croire"

Gala du sport: le palmarès complet

Notre compatriote s'est illustré l'an dernier dans le Tour de l'Avenir. Il y a gagné deux étapes et a également remporté le classement général. Le néopro de la formation BORA-hansgrohe est ainsi devenu le premier vainqueur du classement final depuis Jan Bakelants, qui avait remporté la course en 2008. "Cela n'a certainement pas été facile. Deux victoires d'étape et trois maillots, ça ne pouvait pas être mieux. Nous avons tout de suite atteint l'objectif de l'année. Maintenant, nous voulons passer à la vitesse supérieure. Il n'y a désormais plus de courses espoirs, mais des courses du WorldTour, des tours d'une semaine comme le Tour de Catalogne, pour essayer d'aller chercher la victoire finale là-bas. On fait de notre mieux, on apprend de nos erreurs et on espère atteindre le top 10 quelque part. Avec la Vuelta, il y a aussi un premier Grand Tour au programme. Cela a toujours été mon rêve. Ce podium de départ à Barcelone sera incroyable. Mon cœur bat déjà plus vite. Ce sera vraiment un apprentissage. J'espère pouvoir faire quelque chose de grand là-bas dans quelques années. Cette année, je serai déjà heureux si j'ai pu me battre pour le classement général dans une de mes courses d'une semaine."