Cyclisme: les dix meilleurs transferts de la saison 2023

1. Thymen Arensman (de DSM à Ineos Grenadiers)

L’histoire retiendra que Thymen Arensman se sera contenté d’une anonyme 24e place, à plus d’un tour d’Eli Iserbyt, pour sa première apparition sous le maillot d’Ineos. C’était ce dimanche, lors du GP Sven Nys, à Baal. Cela faisait deux ans que le Néerlandais n’avait pas disputé un cyclo-cross et il faut voir dans ce retour dans les labourés un bon moyen de travailler l’intensité en vue de la saison sur route plus qu’une vraie quête de résultats immédiats.

Vainqueur de l’étape reine de la dernière Vuelta dans la Sierra Nevada et sixième du classement final, Arensman avait aussi brillamment remporté le contre-la-montre du Tour de Pologne, un mois plus tôt. Confirmant ainsi sa fin de Giro canon (deux deuxièmes places, en montagne et dans le chrono final) et les belles promesses affichées en 2021 et 2020. Ineos ne s’y trompe pas : à tout juste 23 ans, le longiligne grimpeur est prêt à jouer dans la cour des grands. Son programme 2023 n’est pas encore défini mais on ne serait pas surpris de le voir jouer les premiers rôles au Giro et pourquoi pas y disputer le podium à un certain Remco Evenepoel.

2. Jay Vine (de Alpecin-Fenix à UAE Team Emirates)

Du haut de ses 27 ans, l’Australien n’est pas une pépite comme les autres. Venu du cyclisme virtuel, il vient de boucler sa deuxième saison professionnelle avec deux impressionnantes victoires d’étape à la Vuelta. Le maillot de meilleur grimpeur lui était même promis jusqu’à cette vilaine chute à trois jours de l’arrivée.

Problème : sa formation Alpecin n’avait guère d’ambition, ni les moyens de l’entourer, dans les grands tours. UAE a flairé le bon coup et devrait en faire un équipier de luxe dans un premier temps. Sans doute pour épauler João Almeida au prochain Giro, avant peut-être de gagner sa place dans la garde rapprochée de Tadej Pogacar ou même de pouvoir jouer sa carte à certaines occasions. Une chose est certaine : sa progression n’est pas terminée et son arrivée dans l’une des meilleures équipes du monde va l’aider à franchir un nouveau palier.

3. Adam Yates (de Ineos Grenadiers à UAE Team Emirates)

La formation émiratie ne s’est pas contentée de signer Jay Vine. Las de subir la comparaison avec l’armada Jumbo-Visma sur les routes du Tour de France, UAE s’est offerte une autre recrue de choix pour ses trains en haute montagne. Mieux, elle a déforcé une équipe concurrente avec la signature d’Adam Yates. Inutile de dire que Tadej Pogacar sera mieux épaulé que jamais en 2023 puisqu’il n’a perdu que Rui Costa, qui courait rarement à ses côtés, et voit aussi arriver Tim Wellens, Domen Novak et Felix Grosschartner en plus de l’Australien et du Britannique.

À 30 ans, Adam Yates semble donc prêt à faire une croix sur ses ambitions personnelles – au moins dans les grands tours – et devrait couver Tadej Pogacar durant la majeure partie de la saison, à commencer par le très important UAE Tour pour les sponsors locaux.

4. Dylan van Baarle (de Ineos Grenadiers à Jumbo-Visma)

Yates n’est pas le seul trentenaire à avoir quitté les Grenadiers cet hiver. Dans un autre registre, Dylan van Baarle a fait ses valises pour revenir au bercail. Celui qui avait été formé dans l’équipe Rabobank Development retrouve la structure néerlandaise dix ans plus tard, auréolé de sa victoire à Paris-Roubaix 2022. Il y formera sur les classiques pavées un trio redoutable avec Wout van Aert et Christophe Laporte.

Le Néerlandais défendra bien sûr son titre sur l’Enfer du Nord mais tentera aussi d’améliorer sa deuxième place au Ronde. Après ça, il devrait mettre le cap sur le Tour de France où il a déjà fait des miracles dans le train d'Ineos, ces dernières années. Wilco Kelderman, l’autre recrue phare de Jumbo-Visma, devrait quant à lui épauler Primoz Roglic sur le Giro.

5. Tim Merlier (de Alpecin-Fenix à Soudal-Quick Step)

Le retour sur le devant de la scène du sprint belge, avec Philipsen, Merlier et De Lie, n’a pas échappé à Patrick Lefevere. Son équipe, spécialiste des classiques et des sprints massifs, n’a pas vraiment pu s’appuyer sur de grosses cuisses noires-jaunes-rouges depuis le départ à la retraite de Tom Boonen. Le Roularien se devait donc de signer l’un des trois Belges rapides du moment et il a opté pour le double champion de Belgique à défaut de pouvoir s’offrir son chouchou Arnaud De Lie, sous contrat avec Lotto jusqu’en 2024.

Qu’à cela ne tienne, avec Tim Merlier, le Wolfpack se garnit d’un nouveau sprinteur à haut potentiel. Car à 30 ans, Merlier possède encore une grosse marge de progression. Notamment dans sa faculté à passer les bosses et dans son placement. Bonne nouvelle pour lui : il débarque dans une équipe qui a toujours sublimé ses sprinteurs. Le tout après avoir terminé pour la première fois un grand tour, lors de la dernière Vuelta. Ce qui est, dit-on, un passage obligé pour franchir un nouveau cap. Bref, tout est réuni pour que la saison 2023 soit celle de Tim Merlier.

6. Richard Carapaz (de Ineos Grenadiers à EF Education-EasyPost)

Le troisième grand départ d’Ineos cet hiver (sans oublier celui à la retraite de Richie Porte) est celui du champion olympique en titre. Après trois ans passés dans l’équipe britannique, Richard Carapaz a choisi la formation américaine EF Education pour poursuivre sa carrière et tenter de renouer avec la victoire finale dans un grand tour, ce qu’il n’a plus réussi depuis son succès surprise au Giro 2019, sous le maillot de la Movistar.

Si son programme 2022 est encore flou, on imagine mal sa nouvelle équipe ne pas l’envoyer sur le Tour de France. Concurrencer Pogacar et Vingegaard pour la victoire finale sera difficile mais vous pouvez toujours compter sur l’Equatorien pour trouver d’autres moyens d’enrichir avec panache un palmarès déjà bien garni.

7. Mike Teunissen (de Jumbo-Visma à Intermarché-Circus-Wanty)

Mettons désormais de côté les noms les plus ronflants pour souligner les transferts qui nous semblent les plus intelligents. En s’offrant Mike Teunissen, Jean-François Bourlart met à la disposition de Biniam Girmay un équipier de luxe qui pourra l’épauler jusque dans la finale de certaines classiques mais aussi des étapes du Tour de France, où le duo devrait être l’attraction principale de l’équipe Intermarché. L’objectif annoncé ? Se mêler à la lutte avec Van Aert et Van der Poel sur tous les terrains. Rien que ça.

Bourlart, qui a perdu Alexander Kristoff cet hiver, comptera aussi sur le Néerlandais pour marquer de précieux points dans la course au maintien World Tour.

8. Pascal Eenkhoorn (de Jumbo-Visma à Lotto-Dstny)

Autre ex-coureur de la Jumbo-Visma venu s’émanciper dans une équipe belge, le champion des Pays-Bas est la meilleure recrue, sur papier, de la formation Lotto pour cette nouvelle saison. Le polyvalent Néerlandais aura aussi le loisir de jouer sa propre carte de façon régulière, ce qui n’était pas le cas ces derniers mois. Il visera ainsi les classiques wallonnes et des victoires dans certaines courses par étapes.

Eenkhoorn pourrait aussi occasionnellement se mettre au service d’Arnaud De Lie même si cette étiquette colle mieux au profil de Jacopo Guarnieri, qui vient de la Groupama-FDJ. Mais l’Italien était clairement le maillon faible du train d’Arnaud Démare en 2022 et il devra se reprendre s’il veut aider la nouvelle pépite du cyclisme wallon dans les arrivées massives.

9. Quinten Hermans (de Intermarché-Wanty-Gobert à Alpecin-Deceuninck)

Comme Thymen Arensman, Quinten Hermans a pu étrenner son nouveau maillot ce dimanche, lors du cyclo-cross de Baal. Quand il aura terminé sa saison dans les labourés, le deuxième du dernier Liège-Bastogne-Liège pourra se concentrer sur la route. En attendant, peu d’informations filtrent sur son programme mais il y a fort à parier qu’on le verra sur les Ardennaises et sur le Tour de France, pour lequel il n’avait pas été retenu en 2022.

Le voir découvrir la Grande Boucle aux côtés de Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen et Soren Kragh Andersen, l’autre recrue phare de l’équipe, a de quoi faire saliver. Et permettrait à Alpecin d’aligner un “huit” capable de dynamiter la course sur tous les terrains.

Quinten Hermans sous le maillot Alpecin, ce dimanche, au cyclo-cross de Baal. ©GVG

10. Casper Pedersen (de DSM à Soudal-Quick Step)

Le vainqueur de Paris-Tours 2020 n’a jamais vraiment confirmé son coup d’éclat durant ces deux dernières années. Mais on ne doute pas que quitter la ronronnante DSM pour intégrer la machine à gagner Quick Step lui sera bénéfique. Attendu par le staff dans un rôle de poisson-pilote, on ne serait pas surpris de voir le Danois enfiler le costume de meilleur lanceur du monde dans le courant de l’année. Il faut dire que Morkov, dernier détenteur officiel de ce titre honorifique, semble en perte de vitesse. Et que Danny Van Poppel, qui fut le poisson-pilote le plus impressionnant en 2022, est trop souvent saboté par Sam Bennett.

Pour cette dernière place dans notre top 10, on aurait également pu vous parler de Jan Hirt, nouveau membre de la garde rapprochée de Remco Evenepoel en montagne. Le Tchèque devrait être testé dans ce rôle dès le Tour de San Juan, afin de mettre en place certains automatismes en vue du Giro.