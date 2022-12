”Quoi qu’il arrive, je veux gagner au moins une étape”, a dit le champion du monde dans le programme Uw Film van Het Jaar (”Votre film de l’année”). “De préférence l’un des trois contre-la-montre. Mais j’aimerais aussi gagner une étape de montagne, donc cela fait déjà deux victoires d’étape. Et puis je vise le top 3 du classement final, une place sur le podium.”

Le coureur de Soudal-Quick Step sait évidemment qu’après sa victoire dans le dernier Tour des Espagne les attentes le concernant sont très grandes et que beaucoup espèrent le voir conquérir le maillot rose.

”Le Giro est une course complètement différente”, tempère Remco Evenepoel. “Ses caractéristiques sont complètement différentes, les montagnes ne sont pas les mêmes… Il faut toujours être réaliste et je pense que monter sur le podium dans un grand tour est déjà une grande réussite”.

Le porteur du maillot arc-en-ciel a également raconté qu’il pouvait choisir cinq des coureurs qui vont l’encadrer au prochain Giro, sans en donner le nom.

”Les deux dernières places seront attribuées par la direction de l’équipe et Patrick Lefevere”, dit-il. “En fonction des programmes individuels tout au long de la saison et aussi en voyant qui s’intègre le mieux, et qui veut et peut partir.”