Kurt Van de Wouwer confie ses objectifs: ”Nous comptons logiquement beaucoup sur De Lie”

Kurt, en tant que manager sportif, quel est votre objectif pour ces prochaines années ?

”C’est simple. Nous ne sommes plus au niveau World Tour. Cela veut dire que nous devrons nous battre pour obtenir des points chaque année. Pour terminer parmi les meilleures équipes Pro Teams et pouvoir disputer les épreuves World Tour la saison suivante. Avec le but de retrouver ce statut dans trois ans. On va tenter de vivre une belle saison 2023. Avec des succès. Nous ne visons pas forcément la quantité, mais la qualité. L’ambition reste d’être performants au niveau World Tour et notamment sur les classiques du printemps. Nous voulons mieux y figurer que ces dernières saisons.”

Quel regard portez-vous sur les dernières saisons de votre équipe ?

”2022 a été une bonne saison. Nous avons remporté 25 courses. Mais la relégation vient des années 2020 et 2021. Nous devons donc continuer dans la foulée de 2022, du vent nouveau au sein de notre équipe. Nous avons des talents dans notre effectif et nous allons continuer à travailler avec eux, pour qu’ils continuent de se développer, de s’améliorer. Caleb Ewan n’a par exemple pas réussi sa meilleure saison en 2022, mais cela reste Caleb, un des meilleurs sprinters du monde. J’ai confiance pour 2023.”

Il y a de nombreux départs et arrivées au sein de votre effectif. Comment jugez-vous le niveau de votre équipe ?

”Nous avons effectivement plusieurs bons coureurs qui sont partis. Comme Philippe Gilbert, mais aussi Tim Wellens, Harm Vanhoucke ou Steff Cras. Mais nous avons aussi des bons renforts. Je pointe Pascal Eenkhoorn. Nous misons aussi sur de nouveaux bons jeunes prometteurs, comme Lennert Van Eetvelt. Il était un des meilleurs espoirs européens l’an passé, il a été très régulier, a terminé deuxième du Baby Giro, ce n’est pas rien. Et nous comptons bien évidemment beaucoup sur Arnaud De Lie. Nous ne voulons pas mettre toute la pression sur lui. Mais quand on voit ce qu’il a réalisé en 2022 pour ses débuts chez les pros, il est logique de l’aligner désormais sur des plus grandes courses. Il va continuer à s’améliorer. Nous croyons aussi en Florian Vermeersch. J’entends parfois qu’on dit de lui qu’il n’a pas réalisé une bonne saison en 2022. Mais cela vient des attentes suscitées par sa deuxième place à Paris-Roubaix 2021… J’avais déjà annoncé à l’époque que cela pouvait être un cadeau empoisonné : les gens allaient attendre de lui qu’il gagne tout de suite au plus haut niveau. Mais, pour moi, il a franchi un cap en 2022. Nous croyons également en Brent Van Moer, en de nombreux autres, en notre capitaine Victor Campenaerts, qui est tellement pro dans son approche du vélo.”

Arnaud De Lie, il vous a surpris ?

”Oui et non. Quand on voit comment il roulait déjà chez les espoirs en 2021, quand on voit qu’il était directement dans le coup, à l’avant, pour sa première course dans cette catégorie, sur laquelle il y avait des pros (3e du Grand Prix Vermarc), c’était déjà incroyable. Donc, non, je n’ai pas été surpris. Mais je ne m’attendais pas à ce qu’il gagne tant pour sa première saison chez les pros et enchaîne tant de résultats, avec tant de points à la clé. Sans oublier sa manière de rouler et sa régularité, car il était là dès le début de la saison, avec sa victoire à Majorque, jusqu’à la fin. S’il ne tombe pas dans le dernier virage de la Famenne Ardenne Classic, il gagne à Marche-en-Famenne aussi.”

Que doit-il encore améliorer ?

”Il doit encore prendre de l’expérience. Parfois, il fait trop d’efforts. Mais ce n’est pas si négatif, au contraire. L’expérience va venir avec les courses qu’il va enchaîner. Il va aussi découvrir de plus grandes épreuves.”

Quel sera son programme ?

”Il va commencer sur une course d’un jour à Valence le 22 janvier et va faire le début de saison en France, sur le Grand Prix de La Marseillaise, l’Étoile de Bessèges avant de faire sa première course en Belgique sur le week-end d’ouverture, à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il ira ensuite en World Tour, à Paris-Nice. Au niveau des grandes classiques, il fera certainement Milan-Sanremo. Et sans doute Paris-Roubaix. Il a vraiment envie de disputer l’Enfer du Nord. C’est déjà un de nos leaders. Il reste très jeune. Mais il a montré qu’il peut répondre aux attentes.”

Qu’attendez-vous des autres Wallons de l’équipe, Sébastien Grignard et Sylvain Moniquet ?

”Qu’ils poursuivent sur leur bonne lancée. Je connais bien Sébastien, que j’ai eu dans l’équipe espoirs de Lotto-Soudal. Il a une super mentalité. Il a réalisé une très bonne saison en 2022. Il roule jusqu’à présent au service du collectif, mais cela pourra évoluer par la suite. Il est vraiment très apprécié par le groupe. Si tout se met bien, avec sa force, il peut viser un coup dans une échappée, j’en suis persuadé. Car il a un moteur. De son côté, Sylvain a franchi un joli cap en 2022. Il a été bien régulier sur les courses par étapes et est allé chercher des résultats. Il pourra encore continuer à jouer sa carte.”

Vous n’êtes plus World Tour et n’êtes plus obligés de faire toutes les épreuves de ce niveau. Quel sera votre programme ?

”Pouvoir choisir les épreuves que nous ferons est un avantage. Notre programme sera dans les grandes lignes similaire, à quelques exceptions près, comme le Tour Down Under, celui du Pays basque ou Tirreno-Adriatico que nous ne ferons pas. Nous avons aussi décidé de faire l’impasse sur le Giro.”

Pourquoi ?

“Nous voulons nous focaliser sur le Tour de France, que nos gars y soient frais, physiquement et mentalement, et notamment Caleb Ewan. Mais nous voulons aussi rouler de manière tactique : il y a de nombreux points à gagner en mai et en juin sur les autres courses que le Tour d’Italie. C’est donc un choix réfléchi et logique. Et puis, faire les trois Grands Tours avec un effectif jeune n’est pas forcément un cadeau.”

Est-ce qu’il y a plus de pression que l’an passé sur l’équipe, avec cette ambition de remonter en World Tour ?

”Elle est similaire. Les points restent importants.”

Comment les grands leaders ont-ils réagi par rapport à la relégation de l’équipe ?

“Pour les coureurs, cette descente ne change pas grand-chose. On va pouvoir choisir le programme. Ce n’est pas un désavantage. Ce n’était par exemple pas toujours simple d’aligner une équipe performante au Tour du Pays basque ces dernières années.”

Est-ce qu’il y a une différence de budget, maintenant que vous n'êtes plus en World Tour ?

”Il est globalement similaire, mais nous l’avons réparti différemment. Nous avons plus investi dans la performance, avec une collaboration avec l'université de Gand. Nous travaillons désormais avec trois entraîneurs, nous avons un diététicien en plus… Nous continuons à miser sur la jeunesse avec notre équipe espoirs, qui passe à l'échelon continental.”

Miser sur la jeunesse, cela reste vraiment la philosophie de l’équipe ?

”Oui. Cela a toujours été la vision de cette formation. C’était déjà le cas au temps de Jean-Luc Vandenbroucke et c’est toujours le cas aujourd’hui. Tant de nos bons éléments sont passés par notre équipe espoirs : Wellens, Lambrecht, De Lie, Van Eetvelt… Et il y a du talent dans cet effectif. Prenez Alec Segaert, champion d’Europe du contre-la-montre, vainqueur du Tour de Lombardie espoirs…”

Et au niveau de l’équipe féminine ?

”Nous n’avons pas le budget actuellement pour être dans le World Tour féminin. Nous avons décidé de rajeunir l’équipe des dames, de miser aussi sur la jeunesse. C’est donc compliqué, pour l’instant, d’être performant sur le Tour des Flandres féminin, par exemple. Mais le but, à court terme, est aussi de faire progresser cette équipe, avec le cyclisme féminin qui se développe tant.”