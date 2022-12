Jonas Vingegaard: "Wout van Aert est plus populaire que moi"

Jonas, pouvez-vous nous révéler les contours de votre programme 2023 ?

Je reprendrai la compétition sur la Gran Camino (23 au 26 février), une course par étapes espagnole après un premier stage en altitude, et m’alignerai ensuite sur Paris-Nice puis sur le Tour du Pays basque. Je ne ferai pas les classiques ardennaises en 2023 et me concentrerai donc sur la préparation du Tour de France dès mi-avril. Même si j’ai évidemment connu le bonheur de remporter la Grande Boucle cette année, je n’ai pas encore enlevé de course d’une semaine au niveau WorldTour dans ma carrière et je souhaiterais vraiment corriger cela la saison prochaine.

Cette volonté doit-elle servir à nourrir votre confiance ou s’agit-il plus d’un souhait ?

Il s’agit d’un souhait. En 2022, je me suis vraiment botté les fesses sur Tirreno-Adriatico pour aller chercher la deuxième place et je n’ai jamais perdu foi en ma capacité à gagner un jour le Tour de France. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé quelques mois plus tard…

Et à moyen terme, les classiques ardennaises pourraient-elles devenir un objectif ?

Oui, ce sont vraiment des épreuves sur lesquelles j’aimerais briller à l’avenir, mais force est de constater que je n’ai jamais été véritablement performant sur les courses d’un jour jusqu’ici. J’ai donc fait le choix de me détourner quelque peu des classiques pour un temps, mais j’espère bien y revenir avec ambition dans le futur.

Votre palmarès est singulier dans le sens où il recense déjà un Tour, mais pas encore d’autre succès de grande envergure…

Oui, c’est vrai que c’est assez particulier (rires). Habituellement, un coureur qui monte sur la plus haute marche du podium des Champs-Élysées a déjà gagné des grandes courses d’une semaine, le Giro ou la Vuelta par exemple. Ce n’est pas mon cas. J’ai débuté par ce qu’il y a de plus grand (rires)… Mais je compte bien continuer à enrichir mon palmarès en tentant de gagner à nouveau le Tour, mais aussi d’autres belles épreuves.

Avez-vous aujourd’hui pleinement conscience de la portée de votre exploit de juillet ?

J’avoue qu’il m’arrive encore parfois de me réveiller en me demandant si c’est tout à fait réel (sourire). Le palmarès de cette épreuve compte tellement de grands noms… Être parmi eux, c’est un truc assez fou. Mais je suis toujours le même gars, calme. Vous ne faites pas face à un autre Jonas. Comme coureur, j’ai cependant évidemment évolué depuis mes débuts pros.

On imagine que votre voix porte d’une autre manière dans l’équipe, que vous avez davantage d’influence dans la construction de votre programme.

Je ne l’ai pas véritablement perçu comme cela lors de nos réunions avec le staff pour la bonne et simple raison que nous avons été immédiatement sur la même longueur d’onde. Nous voyons 2023 de la même manière. Je veux à nouveau gagner le Tour et l’équipe a la même ambition en m’y épaulant avec la meilleure sélection possible.

La grande différence avec la saison dernière est tout de même que Primoz Roglic ne sera, en 2023, plus au départ et privilégiera le Giro !

Oui, sur la dernière Grande Boucle, nous abordions la montagne avec deux leaders. En juillet, je serai le seul et j’avoue que ce choix m’a un peu surpris. Primoz a toujours été très important pour moi, sur et en dehors de la course. Il dégage une grande sérénité et m’a très vite pris sous son aile lorsque j’ai rejoint l’équipe. Il m’a appris un tas de choses, c’est un mentor. Je sais que si j’en ai besoin, je pourrai toujours l’appeler pendant le prochain Tour.

Ce choix est une grande marque de confiance de la part du staff, mais installe aussi une pression supplémentaire sur vos épaules.

Cela peut être vu comme un surcroît de pression, mais je n’ai jamais eu de problème avec la perception que le monde extérieur a de ce type de situation. J’y suis assez imperméable. C’était autrefois plutôt ma confiance personnelle qui me posait parfois problème, mais ce n’est désormais plus le cas. Nous n’avons pas encore finalisé l’équipe pour le Tour, mais je suis convaincu que nous y aurons les armes pour batailler pour la victoire.

En quoi percevez-vous que votre statut a changé depuis votre victoire sur le Tour ?

J’ai parfois le sentiment que tout le monde a un peu son avis sur ce que je dois faire ou ne pas faire, mais je ne m’en soucie pas. Je porte seulement attention à l’avis des gens de l’équipe.

Votre nouvel équipier Dylan van Baarle nous a raconté qu’il avait été très impressionné par la popularité de Wout van Aert lors du stage que vous venez de terminer à Denia, en Espagne. C’était vers lui que les fans se dirigeaient le plus souvent…

Wout est plus populaire que moi, c’est certain, mais ce n’est pas vraiment quelque chose dont je me soucie. Je ne suis pas jaloux (rires)…

Même si la sélection pour le Tour n’est pas été totalement arrêtée cet hiver, comme l’équipe avait l’habitude de le faire autrefois, Wout sera à vos côtés en juillet.

Je suis heureux qu’il soit de nouveau là, je sais à quel point il a été important dans mon succès l’été dernier. Pour ce qui est des autres équipiers qui m’épauleront sur le Tour, nous discuterons bien évidemment de la sélection avec le staff, mais je ne veux pas imposer un nom parce qu’il est mon ami par exemple. Ce que je veux, c’est avoir la meilleure équipe possible autour de moi.

Certains ont évoqué un temps la possibilité de vous voir sur le Giro. Avez-vous hésité à vous aligner sur le Tour ?

Non, pas du tout. Je sais que la rumeur d’une participation au Tour d’Italie a circulé à un moment, mais je ne me l’explique pas, car je n’y ai jamais songé et je ne crois pas non plus que cela a été le cas de l’équipe. Le Tour est la plus grande course du monde et comme vainqueur sortant, j’avais forcément envie d’y défendre mon titre. Je crois d’ailleurs que cette vérité vaudra tant que je rapporterai le maillot jaune à la maison (rires).

Avez-vous déjà identifié certaines étapes clés sur le prochain Tour de France ?

Le tracé est, dans son ensemble, difficile. Mais je crois que des ascensions comme le Grand Colombier ou le col de la Loze doivent me convenir, au même titre que le chrono vers Combloux d’ailleurs.