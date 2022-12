Van Aert gagne son duel face à van der Poel au Cyclocross de Mol : “Un bon début de période de Noël”

Le champion national a commis quelques erreurs en début de course. À un moment donné, il a même dû ramasser son vélo après avoir glissé dans un virage. “Je viens de terminer un stage avec l’équipe. Je n’ai pas touché au vélo de cross là-bas. Il a donc fallu s’habituer aujourd’hui. C’est peut-être pour ça que j’ai fait des erreurs. Au fur et à mesure que le cross progressait, j’ai trouvé le bon rythme. Je peux donc être assez satisfait de ma course. Dans un cross rapide comme celui-ci, vous savez tout de suite que 10 secondes représentent un bon écart. J’y suis parvenu après avoir attaqué. Je comptais ensuite que Mathieu van der Poel allait craquer à un moment donné. Il l’a fait.”

“Je ne me sentais certainement pas au top aujourd’hui”

Mathieu van der Poel n’a rien pu faire. Le champion de Belgique a largement dominé le Néerlandais qui a franchi la ligne en deuxième position à bonne distance. “Cette deuxième place est un sérieux revers”, a reconnu le petit-fils de Raymond Poulidor.

”Je ne me sentais certainement pas au top aujourd’hui et je ne peux pas du tout être satisfait de ma performance à Mol, même si j’ai franchi la ligne d’arrivée en deuxième position. Je ne peux pas non plus expliquer pourquoi ça ne s’est pas bien passé. Je dois digérer et régler tout cela pour les prochaines courses”, a déclaré un Mathieu van der Poel déçu.

Lorsque Wout van Aert est passé à l’attaque, Mathieu van der Poel n’avait pas la réponse adéquate. Il semblait résigné au fait que le champion de Belgique était trop fort. “À la fin, j’ai délibérément laissé tomber. Que vous terminiez deuxième à cinq secondes ou à une minute, cela du pareil au même pour moi. Il ne s’agit pas d’un classement de cross au temps ici. Je ne pouvais pas mieux réagir à l’attaque de Wout van Aert. J’espère retrouver les bonnes jambes le plus rapidement possible en cette période chargée.”

”Je dois digérer ça. Cela m’est déjà arrivé. Je ne devrais pas trop m’inquiéter mais ce n’est pas un sentiment agréable. Le mot d’ordre est au prochain cross et c’est pour bientôt. Nous verrons si je peux récupérer à ce moment-là”, a conclu Mathieu van der Poel.

Un cross éprouvant pour Pidcock

Tom Pidcock a pris la 3e place derrière ses deux grands rivaux. “Je peux me satisfaire de cette 3e place. Ce fut un cross éprouvant”, a reconnu le champion du monde britannique.

”Il y avait le duo Mathieu van der Poel et Wout van Aert qui se battait pour la victoire. Je me suis retrouvé mêlé avec Laurens Sweeck et Quinten Hermans à la lutte pour la dernière place du podium. Au final, je me suis avéré être le plus fort de nous trois”, a commenté Tom Pidcock.

”Je me suis également senti très frais. Ma fréquence cardiaque était également aussi élevée pour la première fois dans une course de cyclocross. Ce n’était pas facile du tout de se mettre en cadence avec toutes ces sections sablonneuses. Je m’entraîne beaucoup dans le sable, mais je peux maintenant dire que cette surface ne me convient pas vraiment. De toute façon, on ne peut pas comparer ma vitesse dans le sable à celle de Wout van Aert et Mathieu van der Poel, donc je suis content de terminer troisième derrière eux.”

”J’ai commis, dans le tour où Van Aert et Van der Poel sont passés à l’attaque, beaucoup d’erreurs. Puis à la fin, tout s’est passé comme prévu et j’ai réussi à aller chercher seul la dernière place sur le podium. J’aborde les prochaines courses avec confiance”, a précisé Tom Pidcock.