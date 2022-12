Trophée National du Mérite Sportif : Remco Evenepoel reçoit "un prix spécial, qu'on ne peut recevoir qu'une fois dans sa vie"

Evenepoel était déjà passé à l'Hôtel de Ville de la capitale pour une autre occasion festive: célébrer, depuis le balcon, son titre mondial avec les supporters présents sur la Grand-Place. "J'ai vu tout le monde qui était là. En course, c'est difficile à ressentir, mais après j'ai senti que tout le pays était derrière moi. Cela me donne de la motivation pour faire aussi bien l'année prochaine."

D'anciens lauréats, dont Jean-Michel Saive, le président du COIB, Gaston Roelants, Ingrid Berghmans, Marc Wilmots ou encore Evi Van Acker étaient présents à la cérémonie.

Ces dernières semaines, Evenepoel a également reçu le Joyau du sport flamand et le Géant flamand. Il a également été le lauréat du Vélo de Cristal et du Flandrien en Belgique. Sur le plan international, il a reçu le prestigieux Vélo d'Or récompensant le meilleur coureur cycliste de l'année dans le monde.

En 2022, Evenepoel a notamment remporté Liège-Bastogne-Liège, le Tour d'Espagne et le championnat du monde.

Début de saison en Argentine: "C'est assez symbolique"

Remco Evenepoel commencera sa saison 2023 au Tour de San Juan, en Argentine. "Un choix symbolique", a confié le cycliste en marge de la remise du Trophée National du Mérite Sportif dont il est le lauréat 2022.

Champion du monde de cyclisme, Evenepoel disputera sa première course de l'année au pays des nouveaux champions du monde de football. "C'est pour ça qu'en finale, j'ai vraiment supporté l'Argentine, je savais déjà que j'allais rouler à San Juan", a souri le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl. "Ce sera beau et spécial. Ma première course professionnelle en 2019 c'était là. Maintenant, ma première course de ma saison en arc-en-ciel, ce sera là aussi. Je pense que c'est assez symbolique. La passion pour le vélo commence à grandir en Argentine. J'ai vraiment hâte d'y aller et de ressentir l'atmosphère qu'on a vécue en 2019 et 2020."

"La préparation se passe bien", a ajouté Evenepoel. "Certaines semaines étaient fort occupées avec toutes les demandes, mais les vacances m'ont vraiment fait du bien. J'ai senti que les batteries étaient bien chargées pour reprendre les entraînements. Je sens que les entraînements deviennent plus longs. Qu'il faut plus de concentration sur la nourriture et les heures pour dormir aussi", s'est amusé le champion du monde.

En 2023, les grands objectifs du champion du monde seront "le Giro, San Sebastian, les championnats du monde et peut-être que le Tour de Lombardie sera un plus grand objectif que Liège-Bastogne-Liège, qui arrive juste avant le Giro. Mais si je peux gagner la Doyenne une deuxième fois, pourquoi pas?". Concernant le Tour d'Espagne, "je pense que ça va être compliqué, avec les Mondiaux qui seront assez tôt (en août, ndlr) et comme je veux me préparer à 100 pour-cent pour le Lombardie, je pense repartir en stage en altitude", a conclu Evenepoel.