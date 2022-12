Remco Evenepoel va lancer la REV Brussels Cycling Academy

"Cela fait un peu mal au cœur que dans la ville de Bruxelles, le vélo ne fasse plus partie de la nature des jeunes", a expliqué Evenepoel. "C’est de plus en plus difficile de rouler tranquillement à vélo en ville. Nous voulons mettre les jeunes sur le vélo dans des endroits sécurisés. Je suis sûr qu’il y en a beaucoup qui ne peuvent pas pratiquer le vélo parce qu’il y a trop de trafic ou parce qu’il n’y a pas assez de locations possibles. Nous allons prêter des vélos."

"L’objectif sera d’intégrer des jeunes des quartiers bruxellois issus de l’immigration qui soit par méconnaissance de ce sport, soit par manque de moyens, ne s’intéressent pas au vélo", a expliqué Jean-François Lenvain. Ce projet s’adressera à des jeunes de 8 à 14 ans. "Nous partons d’une base existante: depuis deux ans, Gérard Bulens organise des initiations au vélo le samedi dans des lieux sécurisés, par exemple le plateau du Heysel. À partir de janvier, nous nous rendrons dans des maisons de quartier à Bruxelles pour proposer aux jeunes de découvrir également le vélo."

"Nous ne nous mettons pas de pression, l’objectif est de faire découvrir le cyclisme", a ajouté Lenvain. "Mais il n’est pas utopique de croire que des talents émergeront et peut-être que dans deux-trois ans, nous pourrions monter une équipe juniors. C’est un projet culturel et sportif. Et tant mieux si le nouveau Biniam Girmay sort de là."