Sportive et sportif de l’année: les 3 finalistes dévoilés

Le coureur cycliste Remco Evenepoel, le patineur de vitesse Bart Swings et le cycliste Wout van Aert concourent pour le titre de Sportif de l’année, tandis que la patineuse artistique Loena Hendrickx, la coureuse cycliste Lotte Kopecky et l’heptathlonienne Nafi Thiam sont en lice pour le titre de Sportive de l’année. Le joueur de tennis Gilles Arnaud Bailly, l’haltérophile Nina Sterckx et le coureur cycliste Cian Uijtdebroeks se disputent quant à eux le titre d’Espoir de l’année.

Les Belgian Tornados (athlétisme hommes), la Sélection belge CM (cyclisme hommes) et l’Union SG (football hommes) sont nommés dans la catégorie Équipe de l’année. Jacques Borlée, Roger Lespagnard, Sven Vanthourenhout se font pour leur part concurrence pour le titre d’entraîneur de l’année.

Enfin, Laurens Devos, Michèle George, Ewoud Vromant s’affronteront dans la catégorie Paralympien de l’année.

Les lauréats seront annoncés le vendredi 6 janvier lors du Gala du sport, qui se tiendra au Kinepolis à Anvers.