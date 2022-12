Cyclisme - Relégué hors du WorldTour, Lotto-Dstny ne fera pas le Giro en 2023

Présents ce lundi à Herentals pour y rencontrer la presse, Kurt Van de Wouwer, le nouveau manager sportif, et Yana Seel, la Chief Business Officer, ont évoqué dans les grandes lignes les ambitions de leur équipe pour la l’année prochaine. "Notre but est de réaliser une bonne saison, mais aussi les suivantes, avec l’ambition de remonter dans trois ans au niveau World Tour", évoque l’ancien pro Kurt Van de Wouwer. "Le fait de ne plus être World Tour ne change pas beaucoup de choses, finalement. Nous pouvons même choisir les épreuves que nous ferons. Notre programme sera dans les grandes lignes similaires, à quelques exceptions près, comme le Tour Down Under, celui du Pays Basque ou Tirreno-Adriatico que nous ne ferons pas. Nous avons aussi décidé de faire l’impasse sur le Giro."