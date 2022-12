Michael Vanthourenhout est prêt pour le rush des fêtes

Mais il a retrouvé le chemin du succès, samedi, dans la neige italienne de Val di Sole. Sur un circuit complètement recouvert d’un joli manteau blanc, il a surgi à la mi-course aux commandes de l’épreuve et n’a plus été revu par ses adversaires. Tom Pidcock et Wout van Aert n’avaient pas fait le déplacement pour cette manche de Coupe du monde, au contraire de Mathieu van der Poel. Mais le Néerlandais n’est jamais apparu dans le coup sur ce tracé glissant. Il a cumulé trop de fautes et a dû se contenter de la huitième place, loin derrière Vanthourenhout. Qui décroche donc un autre succès d’envergure cette saison après le championnat d’Europe disputé à la Citadelle de Namur et une autre manche de la Coupe du monde, celle d’Overijse (il a aussi remporté deux épreuves de catégorie 2, à Meulebeke et au Poldercross à Kruibeke). "La tactique était de tenter de faire le moins de fautes, même si, sur un tel parcours enneigé, tout le monde en fait, raconte le représentant de la formation Bingoal-Pauwels Sauces. C’était assez compliqué, d’autant plus que cela devenait de plus en plus glissant au fil des tours. Je me suis concentré sur mon propre tempo et il était visiblement suffisamment élevé. Je me sens vraiment bien actuellement et j’espère continuer sur cette lancée dans la période de fin d’année qui arrive."

S’il a été à la fête, son coéquipier Eli Iserbyt l’a été beaucoup moins. Il est lourdement tombé sur le genou et a été contraint à l’abandon, comme leur coéquipière Fem van Empel chez les dames (épreuve dominée par Puck Pieterse, qui a profité de sa technique du VTT pour faire la différence). Mais les nouvelles sont rassurantes concernant leurs blessures : il n’y a pas de fracture.