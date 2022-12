Tim Wellens: "Il est prévu que j'aille au Tour de France pour épauler Pogacar"

La transition Lotto-UAE

"J’en suis encore aux prémices de mon intégration puisque j’ai participé à mon premier team building de cinq jours Abu Dhabi il y a moins de deux mois. Pour faire une analogie avec le foot, je n’ai, jusqu’à ce jour, pas le sentiment d’être passé d’une équipe du ventre mou de la D1 belge à une autre qui joue la finale de la Ligue des Champions. Lotto-Soudal n’est assurément pas une mauvaise formation, mais le budget n’est pas le même (NDLR: plus du double pour UAE) et cela se ressent donc logiquement. Au-delà de la qualité des coureurs, il y a leur approche du métier: on sent que chacun est habitué à soigner chaque détail, ce qui est nécessaire pour prester au top. Le degré d’exigence est élevé sur tous les points et on sent que les coureurs ne sont pas vite contents. Pour vous donner un exemple très concret, lors du stage que nous réalisons actuellement, l’équipe a privatisé tout l’hôtel. Dix soigneurs nous accompagnent pour que chaque coureur puisse être massé chaque jour, ce qui n’est le cas que dans de rares équipes WorldTour sur ce genre de rassemblements. Nous sommes mis dans les meilleures conditions pour prester."

Pogacar au quotidien

"Tadej et moi habitons tous les deux Monaco mais je ne peux pas dire que nous étions proches pour autant avant que je ne rejoigne ma nouvelle équipe. Nous avons l’Australien Michael Matthews comme ami commun et il nous est donc déjà arrivé de partager l’une ou l’autre sortie mais nous n’étions pas des compagnons réguliers d’entraînement. Je découvre donc réellement le Slovène seulement maintenant. C’est un gars d’une profonde gentillesse, avec les deux pieds bien ancrés dans le sol. C’est aussi un très gros bosseur. Lorsque je fais partie de son groupe à l’entraînement, je sais que la moyenne sera très élevée en rentrant à l’hôtel. Il aime imposer un gros tempo du début à la fin des sorties, c’est un peu la méthode maison. Il prend également plus que sa part de relais et roule donc très souvent le nez dans le vent. Il n’est pas l’un des meilleurs coureurs du monde par hasard…"

Le Tour au programme

"Mon début de saison sera assez conforme à ceux qui m’ont plutôt bien réussi dans le passé avec une reprise sur le Challenge de Majorque fin janvier puis la Clasica Jaen Paraiso, cette course que j’avais terminé second la saison dernière et qu’on a déjà rebaptisé les Strade Bianche espagnoles. J’enchaînerai ensuite avec la Ruta del Sol et un printemps mixant classiques flandriennes et ardennaises. J’observerai ensuite une coupure avant de réaliser un stage en altitude pour préparer le Tour de France où je suis prévu pour épauler Pogacar dans la conquête d’une troisième victoire finale. Dans une équipe comme UAE, une sélection pour la Grande Boucle n’est jamais une certitude, c’est à moi de démontrer que j’ai le niveau pour assumer cette responsabilité, mais c’est à ce jour le plan A que nous avons établi."

Des ambitions personnelles pas rangées au placard

"Je sais que, selon certains, mon passage chez UAE s’assimile à une forme d’abandon de mes ambitions personnelles, mais ce n’est aucunement le cas. Au contraire même, ai-je envie de dire. Je me mettrai évidemment au total service de grands leaders sur certaines épreuves, c’est tout à fait logique, mais je bénéficierai aussi de certaines libertés sur d’autres courses. Ma situation est-elle comparable à celle vécue par Benoot lors de son passage chez Jumbo-Visma ? D’une certaine manière, oui. Si j’ai les jambes pour disputer une finale aux côtés de Pogacar par exemple, sa présence pourrait m’être profitable comme celle de van Aert peut l’être pour Tiesj. La carrière d’un coureur est courte et, à 31 ans, je voulais me donner toutes les chances de continuer à en tirer le plein profit. J’ai vécu ma meilleure saison en 2018 avant de vivre une année 2019 plutôt bonne. J’ai ensuite stagné puis même régressé. Je sentais que j’avais besoin de sortir de ma zone de confort. J’ai envie d’à nouveau lever les bras sur une course WorldTour et continue de rêver d’un succès sur une grande classique. Je ne sais pas si mon passage chez UAE s’avérera être le bon choix dans cette quête, mais pour le savoir, je devais tenter le coup…"