Remco Evenepoel une nouvelle fois récompensé : "Chaque prix est un grand honneur à chaque fois"

Le Joyau du sport flamand est un prix décerné par le gouvernement flamand à un athlète flamand qui a réalisé la "meilleure performance sportive" au cours de l'année.

Ces dernières semaines, Evenepoel a également reçu le Trophée national du Mérite sportif et le Géant flamand. Il a également été le lauréat du Vélo de Cristal et du Flandrien dans notre pays. Sur le plan international, il a reçu le prestigieux Vélo d'Or récompensant le meilleur coureur cycliste de l'année dans le monde. Il est également le grand favori pour le prix du Sportif belge de l'année qui sera décerné le 6 janvier.

Son père, Patrick Evenepoel, a accepté le prix en son nom jeudi. "Ces dernières semaines, j'ai dû accepter régulièrement des prix pour Remco, mais je suis heureux de le faire", a-t-il souri. "Vous voyez une fois de plus que les enfants ne sont rien sans leurs parents (rires). Je suis très fier de Remco, mais tous les parents seront sans doute fiers de leurs enfants. Chaque prix crée des émotions et chaque prix est important. C'est un grand honneur pour moi de venir chercher ce magnifique trophée pour mon fils. On ne le voit pas beaucoup ces derniers mois. C'est dommage. Il est très occupé par toutes sortes d'engagements, sportifs et extra-sportifs, mais c'est le destin d'un athlète de haut niveau qui réussit. Et bien sûr, il reste encore de l'entraînement à faire, car il veut être de nouveau être présent l'année prochaine avec le maillot arc-en-ciel. Heureusement, c'est presque Noël. Alors, nous pourrons fêter l'année ensemble."