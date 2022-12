Oumi, la femme d'Evenepoel supporte les Lions de l'Atlas : “Remco n’est pas surpris par le très bon parcours du Maroc”

Si la jeune Marocaine est connue en Belgique, c’est aussi parce qu’elle partage la vie de Remco Evenepoel, qu’elle a épousé le 7 octobre dernier dans la foulée d’un championnat du monde gagné en surclassement par le prodige brabançon.

Installée avec le vainqueur de la Vuelta et de Liège-Bastogne-Liège à Calpe, à la Costa Blanca, depuis début novembre, elle suit avec grand intérêt les exploits des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde.

Oumi, comment vivez-vous l’épopée marocaine à la coupe du monde ?

”Il y a une part de surprise, j’avoue, mais surtout énormément de fierté face aux grandes choses que sont en train d’accomplir les Lions de l’Atlas. On veut tous croire que l’aventure ne s’arrêtera pas en demi-finales. C’est un peu dommage que je ne puisse pas vivre ça auprès de ma famille mais on en parle beaucoup au téléphone.”

On peut imaginer que c’est la folie dans votre famille.

”C’est clair. Mes trois petits frères sont aux anges. Deux d’entre eux jouent au football depuis leur plus jeune âge et ils suivent tout le temps l’équipe nationale. Le troisième préfère le basket mais, actuellement, les bons résultats du Maroc au Qatar constituent leur principal sujet de conversation.”

Remco regarde-t-il tous les matches avec vous ?

”Quand il ne s’entraîne pas, oui. On a pu regarder ensemble le match contre l’Espagne (NdlR : victoire aux tirs au but). Remco soutient très fort mon pays. D’ailleurs, il n’est pas fort étonné par le très bon parcours du Maroc. Après la victoire contre les Diables rouges, il m’a dit que cette équipe réunissait toutes les qualités pour aller loin dans le tournoi. Il ne s’était pas trompé.”

"Cela aurait pu être une grande fête avec nos deux familles"

En parlant de Belgique-Maroc, ce match a dû générer certaines émotions chez vous deux.

”Oui, c’était très sympa. Si nous avions été en Belgique à ce moment, cela aurait pu être une grande fête avec nos deux familles (rires). Ici, on a chacun supporté une équipe tout en restant très fair-play… Quand la Coupe du monde a débuté, je soutenais deux nations mais lorsqu’elles se sont rencontrées, j’étais quand même plus derrière le Maroc. N’oubliez pas que, toute l’année, je supporte la Belgique à travers les résultats de Remco.”

Qui de vous deux est le plus nerveux devant le petit écran ?

”(catégorique) Moi. Je crie quand il y a une action dangereuse. Remco, lui, reste assez calme.”

On a l’impression que la belle histoire des Lions de l’Atlas fait plaisir au monde arabe en général…

”Cela me semble tout à fait logique. L’équipe nationale marocaine ne se contente pas de mettre le Maroc sur la carte du monde d’un point de vue sportif. Elle véhicule les valeurs de tout un continent. Elle en montre tous les côtés positifs et c’est ce qui me rend si fière. Dans les tribunes, les gens font la fête. Ils sont tous unis derrière une équipe. C’est le reflet de notre manière de vivre. Si cela peut inciter les gens à aller découvrir notre culture, c’est une très bonne chose aussi.”

On imagine que Remco est habitué à la nourriture marocaine…

”Oui ! Et il adore ça. Surtout les couscous que prépare ma maman. Quand on est en Belgique, il lui arrive très souvent de lui demander d’en faire. C’est réconfortant après un entraînement de six heures. Et c’est un plat qui ne fait pas grossir, donc c’est parfait pour lui. Il raffole aussi de quelques douceurs marocaines mais il ne peut pas en abuser.”

Si vous deviez comparer une victoire des Lions de l’Atlas et un succès de Remco…

”(elle réfléchit un instant) Même si je suis très heureuse de voir mes compatriotes briller au Qatar, une course gagnée par Remco a plus de valeur à mes yeux. C’est normal, non ? Je partage sa vie et je vois tous les sacrifices qu’il fait pour atteindre ses objectifs.”

Justement, Remco est un compétiteur capable de se mettre dans sa bulle. En privé, lui arrive-t-il d’être fermé ?

”Non. Parfois, je remarque bien qu’il est concentré. Mais, d’une manière générale, Remco est cool et facile à vivre.”

"Remco, je le vois comme mon amour, pas comme un champion."

Il reste sur une année exceptionnelle sportivement. Lequel de ses succès vous a procuré le plus d’émotions ?

”Sa victoire à la Vuelta. Il en avait fait un grand objectif, s’était longuement préparé pour être compétitif. Mais encore fallait-il l’être pendant trois semaines. Je suis allée trois fois sur la course, ce qui m’a permis d’un peu suivre cette aventure de l’intérieur.”

Cette année, il accumule les récompenses individuelles. Comment vivez-vous cet enchaînement de distinctions ?

”Avec énormément de fierté et de bonheur parce que je sais tout ce que cela représente pour lui. Il reçoit tous ces trophées parce qu’il a réalisé des exploits incroyables. Il mérite ces prix. Mais je le vois comme mon amour, pas comme un champion. Toutes ses victoires et ses récompenses ne changent absolument rien pour moi.”

Est-ce facile d’être la femme d’un cycliste professionnel ?

”C’est parfois difficile parce que tu as des moments de solitude. Heureusement, ça ne me dérange pas d’être toute seule. Mais c’est sûr qu’en l’accompagnant, j’ai une vie un peu atypique. Je continue mes études (NdlR : à la VUB) mais à distance, ce qui est plus compliqué. Partir en Espagne avec Remco m’a demandé une certaine adaptation, même si je l’avais déjà accompagné lors de plusieurs stages. Rester seule à l’étranger n’est pas habituel pour une femme de mon âge (22 ans). Mais je le fais par amour. Son rêve est le mien.”