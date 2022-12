"Ça fait maintenant seize ans que je suis coureur cycliste professionnel. J'ai participé à treize reprises au Tour de France, au Giro, à la Vuelta. J'ai parcouru des centaines de milliers de kilomètres en France et partout dans le monde. J'aurais aimé que l'aventure continue encore un petit peu. Mais le destin en a décidé autrement et je vous annonce que je vais mettre un terme à ma carrière de cycliste professionnel", a confié Rolland dans sa vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Le Loirétain, qui a aussi roulé pour Crédit Agricole, BBox Bouygues Telecom, Europcar et Cannondale, a remporté deux étapes du Tour de France, dont une à l'Alpe d'Huez en 2011, et une étape du Tour d'Italie. Son 4e place au classement du Giro en 2014 est son meilleur résultat sur une épreuve de trois semaines. Il a également terminé trois fois dans le top 10 du Tour de France (8e en 2012 et 10e en 2011 et 2015).