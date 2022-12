Cyclo-cross de Dublin: van Aert aurait pu tout perdre à cause d'un chiffon

La victoire attendue de Wout van Aert à Dublin s’est confirmée. Pourtant, en l’absence de Mathieu van der Poel en stage en Espagne avec son équipe, le champion de Belgique a souffert pour conquérir cette 9e des quatorze manches de Coupe du monde. D’abord en raison d’un départ prudent, bien plus poussif que cela avait le cas une semaine plus tôt à Anvers. Cette fois, van Aert a longtemps navigué entre la 5e et la 8e place durant plus d’un tour (il y en avait 7 à couvrir) avant que dans la deuxième boucle il ne suive Tom Pidcock et le tandem Eli Iserbyt-Michael Vanthourenhout. Une première grosse glissade du coureur de Jumbo-Visma, terminée contre un piquet en bois, provoqua alors sa rétrogradation et un regroupement de huit coureurs en tête de la course.