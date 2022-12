Depuis le début du tournoi, En-Nesyri totalise 0,6 but attendu pour deux buts. Il avait déjà été déterminant en poule en faisant le break contre le Canada. Il l’a été d’autant plus en marquant le seul but du match contre le Portugal d’un bond digne de Cristiano Ronaldo. Sur le banc à ce moment-là, CR7 a été filmé en train d’acquiescer, preuve de la détente impressionnante de l’attaquant marocain.

La comparaison avec le numéro 7 portugais s’arrête là. En-Nesyri est un besogneux, pas une superstar. Taillé en carré avec des épaules de déménageur, l’attaquant de 1,88 m n’est pas du genre à affoler les compteurs ou à faire lever les foules. Il a d’ailleurs déjà marqué autant à la Coupe du monde que depuis son début de saison avec Séville.

"Tous les coachs rêveraient de l'avoir dans leur équipe"

Son incroyable exercice 2020-21 – le natif de Fès a planté 18 buts en Liga – avait pourtant laissé présager un bel avenir à l’attaquant. Il n’a toutefois jamais réussi à se faire accepter des supporters du FC Séville. En cause : sa maladresse devant le but et son style assez particulier.

Historique : le Maroc sort le Portugal et devient la première nation africaine à se qualifier pour les demi-finales d’un Mondial (1-0)

Pas de souci pour Walid Regragui. Malgré les critiques à l’égard d’En-Nesyri, il a décidé de faire de lui son numéro 1 à la pointe de l’attaque. Un choix judicieux qui en dit long sur l’intelligence du sélectionneur. En le réhabilitant de la sorte, il s’est offert un attaquant prêt à donner sa vie pour son équipe.

”Moi, j’ai toujours cru en lui alors que vous (NdlR : il pointe les journalistes marocains) m’avez presque tué quand je l’ai défendu et sélectionné pour la Coupe du monde, déclare Regragui. Je lui ai dit qu’il n’était pas au FC Séville pour rien et que j’allais l’aider. Lui devait me le rendre sur le terrain.”

Son sens du sacrifice est peut-être la plus belle des réponses et ce qui marque le plus dans son jeu. Il court, presse, revient défendre, amène de la taille sur phases arrêtées défensives. Ses équipiers l’adorent pour ça et l’ont salué à sa sortie à la 65e minute. Il était lessivé.

”Il dégage une énergie folle, poursuit le coach. Seuls les experts peuvent saisir ce qu’il apporte à l’équipe. Tous les coaches rêveraient d’avoir Youssef En-Nesyri dans leur effectif.”