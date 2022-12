Cyclo-cross : Wout van Aert veut enlever un premier succès à Dublin, ce dimanche

Le Néerlandais est parti lundi dernier à Benicassim en Espagne avec ses partenaires d’Alpecin-Deceuninck, en stage de préparation à la saison sur route. Il fait l’impasse sur le déplacement en Irlande comme d’autres, d’ailleurs. Mais pas Wout van Aert qui ne sera avec les Jumbo-Visma que les deux prochaines semaines et manquera, lui, le 18 décembre la manche de Val di Sole, dans les Dolomites.

Le retour très attendu de Wout van Aert: "Ce que j'ai fait l'an dernier ne doit pas être considéré comme normal"

Dublin est une nouvelle étape dans le calendrier de la Coupe du monde de cyclo-cross même si elle était déjà prévue par l’UCI en octobre 2020, mais avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus. L’épreuve a lieu dans le parc du Sport Ireland Campus, à Snugborough en banlieue de la capitale irlandaise, le camp de base de plusieurs fédérations irlandaises de diverses disciplines. Le circuit emprunte des prairies avec quelques collines, généralement utilisées en cross-country que les pluies de novembre avaient alourdies, mais qui, alors qu’il fait sec et froid depuis une semaine au pays de la Saint-Patrick, se sont asséchées et durcies. Des poutres et un passage dans le sable (là où les cavaliers irlandais s’entraînent) complètent un tracé de trois kilomètres taillé pour des hommes forts et donc pour le maillot vert du dernier Tour de France.

”Je me suis surpris, je ne m’attendais pas à monter sur le podium”, avouait van Aert dimanche passé à Anvers. “Je me sentais vraiment mieux que je ne le croyais et j’ai pu conserver mon rythme toute la course. J’ai six semaines d’entraînement dans les jambes, mais ajoutez-y six autres semaines et je serai un autre athlète. À partir de la période de Noël (durant laquelle il disputera les épreuves de Mol, le 23 décembre, de Gavere, le 26, d’Heusden-Zolder, le 27, de Diegem, le 28, et de Loenhout, le 30), je pourrai vraiment lutter pour la victoire.”

Wout van Aert pensait alors à des courses où il sera opposé à van der Poel, ce qui ne sera pas le cas dans cette 9e manche de Coupe du monde. Un classement que domine Laurens Sweeck. L’Anversois possède 236 points, soit 6 de plus qu’Eli Iserbyt, 32 que le champion d’Europe Michael Vanthourenhout et 53 que Lars van der Haar. Ces quatre-là sont les seuls qui pourraient se mêler à la lutte entre van Aert et Pidcock. Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar, Mees Hendrikx, Kevin Kuhn compléteront le top 10, comme Jens Adams, en excellente forme cette saison, le seul à courir samedi à Essen, au nord d’Anvers, puis le lendemain de l’autre côté de la Manche.

Chez les dames, les absentes de marque sont encore plus nombreuses que dans l’épreuve masculine, mais les deux dominatrices du début de saison, les jeunes Néerlandaises Fem van Empel et Puck Pieterse, poursuivront leur duel que domine largement la première, malgré Denise Betsema ou Pauline Ferrand-Prévot.