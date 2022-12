Patrick Lefevere: "Remco Evenepoel n’a pas encore atteint son sommet"

Lors de ses promenades matinales le long de la Méditerranée, sa mémoire lui rappelle aussi le fol exercice de Remco Evenepoel (22 ans). Il sait que le petit géant de Schepdaal, Vélo d’or en attendant d’être élu Sportif belge de l’année pour la deuxième fois de sa (encore) jeune carrière le mois prochain, n’est pas rassasié par des triomphes à Liège-Bastogne-Liège, à la Vuelta et au championnat du monde. Le manager roularien couve son prodige comme une louve protège sa progéniture. Il en parle avec lucidité, calme et optimisme. Durant une heure, il va s’épancher sur ce “champion unique”, ce “type spécial” et si attachant. Il va aussi parler de Julian Alaphilippe, dont il attend “beaucoup plus” que ces deux dernières années.

Patrick, Remco l’a donc confirmé : en 2023, il fera le Giro et pas le Tour de France.

“Oui, cela a toujours été le plan prévu. On ne veut pas brûler les étapes avec Remco, et lui non plus. Le but est qu’il puisse, un jour, jouer les premiers rôles au Tour de France, mais on a toujours dit qu’il participerait d’abord à la Vuelta et au Giro. Il s’en tient à cela et c’est très bien comme ça.”

"Pour faire partie des tout meilleurs coureurs du peloton, il ne faut plus se limiter à gagner le Tour de France."

Remco vient de gagner le Vélo d’or, l’équivalent du Ballon d’or en football. Cela veut-il dire qu’il est le meilleur cycliste du monde ?

“Ce n’est pas à moi de le dire. Mais ce trophée est amplement mérité. Réussir une telle saison à son âge, cela ne se voit pas souvent. À partir du Tour d’Algarve, il a été à la hauteur toute l’année et a gagné plusieurs grandes courses de très haut niveau sur des terrains et des durées très variés. Même si j’ai toujours eu la conviction de tenir en lui quelqu’un d’exception, c’est très impressionnant.”

Comme en 2019, Remco Evenepoel a reçu, ce mercredi, le Vélo de Cristal ©Photo News

Jonas Vingegaard ne termine que quatrième de ce suffrage (derrière Evenepoel, van Aert et Pogacar). Cela veut-il dire que l’on récompense désormais davantage les coureurs aptes à briller toute l’année ?

“Cela veut dire que pour faire partie des tout meilleurs coureurs du peloton, il ne faut plus se limiter à gagner le Tour de France. Le temps où des gars ne faisaient que 35 jours de course par an en fonction du Tour, c’est fini. Remco est capable de se défendre sur tous les terrains, à l’exception sans doute d’un sprint massif. Pour moi, il pourra, un jour, jouer un rôle majeur dans les classiques flamandes.”

Mathieu van der Poel nous a justement dit il y a peu que si Remco le voulait, il pourrait jouer la gagne au Tour des Flandres.

“Si Mathieu le dit, pourquoi en douter ?”

Avant que Remco n’entame sa folle série, il a souffert à Tirreno-Adriatico. Avez-vous émis alors des doutes sur ses capacités exactes ?

“Non, pas à ce moment-là. En revanche, j’ai nourri quelques inquiétudes au Tour de Valence, sa toute première course de l’année, le jour où Aleksandr Vlasov l’a lâché. J’avoue qu’à ce moment-là, je me suis demandé si Remco avait vraiment le coffre pour être, un jour, un coureur de grands tours.”

“Il va plus vite que ce que j’avais imaginé. Il est en avance."

Remco est-il maintenant là où vous l’aviez imaginé quand vous l’avez engagé il y a quatre ans ?

“Il va plus vite que ce que j’avais imaginé. Il est en avance. Il avait montré des choses exceptionnelles quand il roulait chez les juniors, mais sa chute au Tour de Lombardie aurait pu changer la donne. J’ai toujours trouvé que Remco avait repris trop tôt après cette terrible chute, mais qui étais-je pour aller à l’encontre de ce que disaient les spécialistes ? Je ne suis qu’un petit comptable de Roulers (rires). Ils ont commis une erreur et il a donc fallu arrêter Remco durant quelques semaines supplémentaires. Et malgré tout ça, regardez où il est aujourd’hui. C’est prodigieux.”

Patrick Lefevere avec Remco Evenepoel. ©BELGA

Remco a dit qu’il ne vivra peut-être plus jamais une année aussi prolifique que 2022.

“C’est vrai que l’on a déjà connu cela avec d’autres coureurs dans le passé. Il y a quelque temps, Remco m’a dit : “J’ai traversé toute l’année sur un nuage. Tout ce que j’entreprenais réussissait. Je n’ai pas eu de vilaine chute, pas de maladie, pas de Covid. Rien.”

"C’est un vainqueur. Probablement que lorsqu’il connaîtra un moins bon jour, il ne sera pas agréable."

Est-il prêt mentalement à aborder les jours où ça ira moins bien pour lui ?

“Je n’ai aucun doute là-dessus. Remco est calme, serein et il a les pieds sur terre. Plus qu’avant, je pense. Mais c’est un vainqueur. Probablement que lorsqu’il connaîtra un moins bon jour, il ne sera pas agréable. Parce que Remco ne pense à rien d’autre qu’à la victoire. C’est son moteur. D’ailleurs, je suis persuadé qu’il va encore s’améliorer comme coureur, qu’il n’a pas encore atteint son sommet. Physiquement, il est peut-être déjà au maximum de ses capacités. Mais il a changé ces derniers mois. Il est devenu beaucoup plus mature. La Doyenne a constitué un déclic pour lui. Il a grandi, est devenu un homme qui va encore gagner en expérience. Il va améliorer sa lecture de la course. Il restera toujours quelqu’un de très émotif. Je n’oublierai jamais ses larmes et ses cris de joie quand il est tombé dans mes bras après la ligne d’arrivée à Liège.”

Est-ce votre plus beau moment de l’année ?

“C’est difficile à dire. Mais il y a eu beaucoup d’émotions ce jour-là. Moi, je ne montre pas mes émotions en public, je ne suis pas comme ça. Mais à Liège, ma joie interne était immense. À la Doyenne, il décroche la victoire dont il avait besoin, celle qui lui a donné la paix et l’assurance qu’il travaillait bien. Évidemment, tout ce qu’il a gagné par la suite, ce n’est pas rien non plus. À Liège, tout s’est déroulé à la perfection. Il a attaqué où on l’avait prévu et ça a fonctionné. C’était beau.”

"Cela ne le dérange pas de s'entraîner tout seul pendant des semaines."

En 2023, Remco veut être ambitieux sur les classiques ardennaises et au Giro. Quelle sera sa préparation ?

“En principe, il commencera sa saison en Argentine (NdlR : au Tour de San Juan, du 22 au 29 janvier). Puis il y aura l’UAE Tour. Après, on ne sait pas encore. Peut-être Tirreno-Adriatico, mais ce n’est pas certain. Il y a aussi des stages. Il apprécie énormément cela. Les stages lui conviennent bien. Cela ne le dérange pas de s’entraîner tout seul pendant des semaines. Ces sacrifices ne lui pèsent pas.”

Beaucoup de coureurs font-ils autant de sacrifices ?

“Remco est très, très professionnel. Et ça ne date pas d’hier. C’est impressionnant. C’est un gars spécial dans le bon sens du terme.”

Quelqu’un comme Remco peut-il envisager de prendre part à une course juste dans le but de se préparer pour une échéance plus importante ?

“(catégorique) Non, non ! Il est d’une génération qui préfère ne pas prendre le départ plutôt que ne pas peser sur la course. Il préférera toujours un stage à une course dans l’anonymat. Il n’a pas besoin, non plus, de courir tous les trois jours.”

BELGA PHOTO POOL LAURIE DIEFFEMBACQ

Que rapporte un maillot de champion du monde pour une équipe comme la vôtre ?

“Beaucoup de primes et des bonus (rires). Cela donne beaucoup de responsabilités et de confiance à l’ensemble de l’équipe. Et puis, le champion du monde va d’une réception à l’autre. Cela peut être lourd. C’est pourquoi nous évitons d’exposer Remco à tout ça. Il doit se concentrer sur ses entraînements. Il est en Espagne et c’est très bien comme ça.”

Remco aime la Belgique, mais il s’est installé en Espagne…

“Il a bien fait. Cela lui permet de s’entraîner dans un cadre plus calme, à l’abri de toutes les sollicitations et attentions qu’il y a en Belgique. Il aurait pu partir en Andorre ou à Monaco, mais il tient à payer ses impôts en Belgique. Chapeau ! Il ne pense pas comme un gamin de 22 ans. Il a les préoccupations d’un homme plus mûr.”

Dans un collectif, est-il facile à gérer ?

“Oui, mais il reste un petit patron, qui dit ce qu’il veut et ressent. Mais ce qui est beau, c’est qu’il remercie toujours beaucoup son équipe. Cela aide les gars à se mettre à plat ventre pour lui.”

"Julian a un salaire de champion, mais il doit confirmer qu’il en est toujours un."

En octobre, on a beaucoup parlé de l’intérêt d’Ineos pour Remco. Qu’en avez-vous pensé ?

“Je ne vais pas dire que j’étais content parce qu’il y avait sûrement un fond de vérité dans toute cette histoire. S’il était parti, j’aurais été le plus riche du peloton, mais je suis très heureux qu’il ne l’ait pas fait.”

Venons-en à Julian Alaphilippe. Il a l’air motivé pour les classiques flandriennes…

“Julian est toujours motivé. Si tout va bien, il fera bien les courses flamandes, dont le Tour des Flandres. Je vous rappelle quand même que s’il n’accroche pas une moto en 2020, il peut viser la gagne.”

Qu’attendez-vous de lui en 2023 ?

“Je veux qu’il se reprenne. Il me doit une revanche. Julian a un salaire de champion, mais il doit confirmer qu’il en est toujours un. Qu’il ne soit plus champion du monde, je m’en fiche, mais ces dernières années, il n’a pas gagné grand-chose. Oui, il a eu beaucoup de malchance, mais ce sont toujours les mêmes qui sont chanceux et les mêmes qui ont la poisse…”