Le Tour de France veut Remco Evenepoel en 2024: la course se terminera à Nice... par un contre-la-montre le 21 juillet !

Remco Evenepoel Vélo d’or 2022: "C'est le Ballon d'or du cyclisme !"

Comme c'est généralement le cas dans une année olympique, le départ de cette 111e édition, qui devrait s'élancer pour la première fois depuis l'Italie et la ville de Florence, sera avancé d'une semaine. La course partira donc le 29 juin et arrivera le 21 juillet, cinq jours avant le début des Jeux Olympiques.

"C'est à 37 reprises que Nice a accueilli le Tour avec deux départs en 1981 et 2020", ce dernier "dans un contexte sanitaire très difficile" avec la pandémie de Covid-19, s'est félicité le maire de Nice, Christian Estrosi.

Que le Tour de France arrive à Nice était acté depuis un moment, alors que les Jeux de Paris (26 juillet-11 août) vont chambouler le programme sportif estival cette année-là. Ce n'en est pas moins une petite révolution puisque la plus célèbre course du monde s'est, à l'exception des deux premières éditions en 1903 et 1904 arrivées à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), jusque-là toujours terminée à Paris. D'abord au Parc des Princes (de 1906 à 1967), puis au vélodrome de la Cipale (1968 à 1975) et depuis 1975 sur les Champs-Elysées.

Remco Evenepoel au Tour 2024 ? "Les choses s'arrangent plutôt bien"

Avec cette annonce, le Tour de France espère sans doute draguer Remco Evenepoel. L'actuel champion du monde a déjà annoncé qu'il disputerait le Tour d'Italie la saison prochaine mais tout porte à croire que ses grands débuts sur la Grande boucle sont prévus pour l'année suivante. Avec l'objectif d'y enchaîner Tour et Jeux olympiques comme il vient d'enchaîner Vuelta et championnats du monde cette année.

Remco Evenepoel fera bien le Giro : le choix de la raison

En programmant un contre-la-montre final le jour de la fête nationale belge, ASO espère sans doute marquer quelques points supplémentaires auprès du prodige de Schepdaal. "C'est le hasard, mais le Tour arrive le 21 juillet, jour de fête nationale belge. Ça se terminera par un chrono. Voilà. J'ai déjà dit que l'actuel champion du monde serait le bienvenu dès qu'il le souhaiterait. Ce n'est pas un appel à Evenepoel mais les choses s'arrangent plutôt bien", a lâché Christian Prudhomme, directeur de la course, à nos confrères de L'Equipe.