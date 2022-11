Philippe Gilbert a remporté le Beking-critérium de Monaco

Plus tôt dans la journée, Gilbert, ainsi que le Français Clément Champoussin et d’autres, avaient remporté l’épreuve Pro-Am; qui mettait aux prises des équipes de cinq personnes - deux coureurs professionnels, un athlète invité par la Fondation Princesse Charlène de Monaco et deux amateurs.L’équipe de Mohoric et Robert Stannard est arrivée deuxième, celle de Peter Sagan et Matteo Moschetti troisième. L’événement cycliste, qui comprenait également des courses pour enfants, a attiré l’attention sur la sécurité routière. La recette a été reversée à deux associations caritatives: la Fondation de la Princesse Charlène de Monaco et Fight Aids, présidée par la Princesse Stéphanie de Monaco. L’année dernière, Primoz Roglic avait remporté le critérium pro.

"Je suis vraiment très heureux. J’ai gagné les deux courses. Dans le Pro-Am, la différence avec le deuxième n’était que d’une seconde et gagner la course pro était également loin d’être facile. Le niveau du plateau des concurrents était très relevé. La course était dure. J’ai apprécié de participer à un événement caritatif avec tous ces champions. C’était agréable de terminer ma carrière de cette façon, dans un endroit où j’ai vécu pendant 13 ans", a avancé Gilbert, via un communiqué des organisateurs.