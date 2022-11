Tadej Pogacar : «Remco est peut-être déjà plus fort que moi»

Vainqueur en 2022 du Tour de Lombardie, des Strade Bianche mais aussi de trois étapes de la Grande Boucle, Tadej Pogacar a déjà fait de la grand-messe de juillet le grand rendez-vous d’une prochaine saison au cours de laquelle il est bien décidé à remonter sur la plus haute marche du podium des Champs-Élysées.

"Je retournerai sur le Tour encore plus fort mentalement, avec une faim d’ogre, a ainsi confié dans une interview accordée au site spécialisé Cyclingnews celui qui avait dû reconnaître la supériorité de Jonas Vingegaard l’été dernier. Nous verrons alors ce qui s’y passera. Je n’accepte pas ma deuxième place, car il s’agit d’une défaite, mais j’ai tout de même levé les bras à trois reprises sur le dernier Tour et suis reparti avec le maillot blanc de meilleur jeune. Il y a pire manière de s’incliner… Allons-nous changer quelque chose dans notre approche ? Non, pas vraiment. J’ai juste connu une mauvaise journée sur le Granon face à une très forte équipe Jumbo-Visma mais ai été performant avant et après cette étape. Ce jour-là, j’ai couru avec mon instinct, celui qui me guide dans chaque situation de course. Et il n’y a pas de raison que cela change… Même si, à titre personnel, le bilan de la journée n’a pas été positif, je crois que les gens ont dû prendre énormément de plaisir devant leur télé !"

Un sens du spectacle que le résident monégasque étend à la nouvelle génération. "Nous nous livrons de si belles batailles que parfois j’aurais presque envie d’être devant ma télé plutôt que sur mon vélo pour assister à tout ça (rires). Sur la dernière Vuelta, mon équipier Ayuso (NDLR : 3e à Madrid) a montré qu’il avait déjà le potentiel pour gagner un grand tour à pas encore 20 ans."

« Il est très solide »

Une épreuve remportée par un certain Remco Evenepoel, pour lequel Pogacar nourrit un très grand respect. "En plus d’être très aéro sur sa machine, Remco possède un super rapport de watts par kilo. Mentalement comme physiquement, il est extrêmement solide. Lorsque nous avons été adversaires cette saison, il a été bien meilleur que moi sur les épreuves d’un jour, mais j’ai de mon côté remporté Tirreno. Je ne sais pas si nos chemins se croiseront en 2023, mais je suis de toute façon convaincu qu’il nous faudra encore plusieurs années pour connaître ses véritables limites et capacités. Il est pourtant déjà évidemment très fort. Peut-être même déjà plus fort que moi…"