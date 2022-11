Thibaut Bernard espère "être aux Six Jours de Gand en 2023"

Si la discipline des labourés se développe de plus en plus dans la partie francophone du pays avec des challenges pour les jeunes et avec le désormais incontournable cyclo-cross de Namur (où le Namurois Antoine Jamin s’est classé 5e du Championnat d’Europe chez les juniors), cela reste plus compliqué pour la piste, faute d’infrastructure couverte. Même si certains courageux font le déplacement chaque semaine jusque Gand, pour s’entraîner. Ou participer aux compétitions. Comme Thibaut Bernard. Âgé de 19 ans, ce Liégeois a intégré l’équipe nationale de piste et est pour l’instant le porte-drapeau en Wallonie.

De trop nombreux déplacements

Ses prestations ont été remarquées, notamment avec sa deuxième place au championnat d’Europe de poursuite par équipe chez les espoirs ou sa huitième place au dernier championnat du monde, dans la même discipline, avec les élites.

"C’est vrai que je suis un peu une exception, il n’y a vraiment pas beaucoup de Wallons qui font de la piste", raconte le coureur de la formation continentale Bingoal-Sauces Pauwels Wallonie Bruxelles Development Team. "Il n’y a pas non plus de piste en Wallonie, c’est d’ailleurs dommage que le projet imaginé à Namur soit arrêté. Cela représente donc beaucoup de déplacements pour aller à Gand. Cela ira mieux pour les Liégeois quand il y aura celle d’Heusden-Zolder, mais cela fera toujours de nombreux kilomètres pour ceux des autres provinces. Je suis d’ailleurs heureux de recevoir un contrat au niveau de l’Adeps, cela me permettra d’être moins en déficit avec tous ces déplacements."

Et tous ses investissements pour percer sur la piste. "Je m’entends super bien avec le groupe de l’équipe nationale, avec les athlètes et le staff, j’ai aussi l’avantage de bien parler néerlandais. Mon but est de continuer à combiner la route et la piste. Je me spécialise dans la poursuite, qui propose des efforts et des entraînements similaires au contre-la-montre."

Espère-t-il un jour participer aux Six Jours de Gand ? "Oh oui ! J’ai bien envie d’y être l’an prochain", répond le champion de Belgique de la poursuite individuelle, qui ira vendredi voir l’édition 2022. "Je ne sais pas encore si ce sera avec les espoirs ou avec les pros, mais j’ai très envie d’y être en 2023."