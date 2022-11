En quoi est-ce important pour vous de participer à des événements comme les critériums de Singapour et de Saitama ?

"C’est très bien d’organiser des événements comme ça. À Singapour, j’ai pu sentir l’enthousiasme des gens qui découvrent le vélo. Ces événements sont importants pour faire grandir notre sport. L’Asie reste un continent où le cyclisme peut progresser. J’espère que ce genre de manifestations va inspirer des gamins et que certains auront envie de se lancer dans la petite reine en voyant le maillot jaune passer devant eux, en voyant des stars du Tour de France. Si j’avais pu voir de telles stars étant gamin, ça aurait été génial. Cela pourrait être le départ de quelque chose de grand à Singapour et à Saitama."

Que pensez-vous de Remco Evenepoel ?

"Comme quelques coureurs de sa jeune génération, il est très impressionnant. Voir des types comme lui et Pogacar en action est un plaisir. Des gars comme Remco et Tadej osent tout. Ils offrent un cyclisme instinctif et offensif et semblent n’avoir peur de rien. Avoir déjà un tel palmarès à son âge force le respect. C’est tout simplement incroyable. Maintenant, je me demande quel sera son avenir. En tout cas, j’ai hâte de le découvrir. Je pense ne pas trop me mouiller en disant qu’il devrait nous réserver beaucoup d’autres coups d’éclats dans le futur. Ce que j’attends de lui ? J’attends déjà de voir quand il fera le Tour de France, une course qui dépasse le cadre du cyclisme. Tout y est plus grand que dans les autres tours. Le contexte est particulier, la pression y est omniprésente. Tout cela fait qu’il y a davantage de stress. Je suis sûr que les amateurs de vélo aimeraient voir une lutte entre Remco, Tadej (Pogacar) et Jonas (Vingegaard) dès l’été prochain. Pour moi, Remco ne doit pas attendre. S’il se sent capable de découvrir le Tour, il doit le faire. Mais je ne sais pas s’il se sent prêt à effectuer le grand saut, à se lancer dans l’épreuve ultime, la plus grande de toutes. Seul lui sait si c’est le bon moment pour lui de prendre part au Tour."

Est-il déjà au niveau de Pogacar et de Vingegaard ?

"Il a gagné la Vuelta de manière très convaincante et il s’est révélé époustouflant aux championnats du monde. Mais on ne l’a pas encore vu face à de tels rivaux sur le plus grand tour. Cela dit, j’ai la conviction que s’il continue à travailler comme il le fait, à afficher un tel sérieux au quotidien, il sera bientôt à leur niveau."

Vous avez gagné les trois grands tours. En quoi est-ce plus difficile de remporter le Tour de France ?

"Pour être tout à fait franc, le Giro a été le grand tour le plus difficile à remporter pour moi. Parce que c’est une course différente du Tour et de la Vuelta. Le Giro est beaucoup plus imprévisible. Il y a moins de contrôle. Ces dernières années, il y a beaucoup de changements radicaux au classement général lors des toutes dernières étapes. Mais le Tour reste le Tour. C’est la course la plus iconique du calendrier. On y sent la pression comme nulle part ailleurs. S’il y a bien une course où les sponsors veulent voir leur équipe s’illustrer, c’est celle-là."

Puis, il y a un avant et après-Tour de France.

"Tout à fait. C’est quelque chose que Jonas est en train de découvrir. Pour chaque vainqueur du Tour, c’est pareil : plus d’attention médiatique, de la reconnaissance dans la rue. Ta vie n’est plus pareille quand tu as gagné le Tour."

Votre équipe, Israël-Premier Tech, devrait être reléguée au terme de la saison.

"Pour le moment, c’est notre situation, oui. Du coup, nous ne savons toujours pas si nous serons l’an prochain au Tour de France, nous n’en avons aucune garantie. Nous sommes dans l’attente. Comme coureurs, c’est la seule chose que nous pouvons faire. Mais le système est complexe, il manque de clarté. Le classement est-il déjà arrêté ou ne sera-t-il fixé qu’au 31 décembre ? Les points des transferts seront-ils pris en compte ? Tout cela n’est pas très clair pour le moment. Nous gardons l’espoir de participer au Tour 2023, surtout après en avoir gagné deux étapes l’été dernier. Pour certaines équipes, être privées de Tour pendant trois ans équivaut à mettre la clé sous le paillasson. Pourquoi ne pas mettre sur pied un système de relégation chaque année ? Dans ce cas, elle pourrait servir d’électrochoc aux descendants. Pourquoi l’UCI ne reverrait pas son système de points afin de le rendre plus juste ? Aujourd’hui, deux coureurs classés dans le top 10 d’une manche de Coupe de France rapportent autant de points à leur équipe qu’une victoire d’étape au Tour. Ce n’est pas logique."

Je me sens dans la peau d'un néo-pro

Où en êtes-vous physiquement ? Vous semblez motivé comme un jeune premier…

"Oui, je me sens dans la peau d’un néo-pro. En fait, je suis réellement amoureux de ce sport. J’aime le processus qui fait que l’on s’entraîne jusqu’à atteindre son meilleur niveau. Je donne toujours le meilleur de moi-même. Et aujourd’hui, ce meilleur est de nouveau très bien, je pense. Pour la première fois depuis mon accident de 2019, j’ai fini ma saison en ayant mal nulle part. Lors du dernier Tour et, particulièrement, dans l’étape de l’Alpe d’Huez, j’ai eu le sentiment de redevenir moi-même. J’étais sur la bonne voie. Ça a été grisant de pouvoir à nouveau jouer les premiers rôles, ne fût-ce qu’une journée. Malheureusement, j’ai eu le Covid et, en tant qu’asthmatique, j’ai été fort affecté. J’espère pouvoir démarrer l’année prochaine au même niveau qu’avant d’avoir le virus."

Quels paliers devez-vous encore franchir pour revenir à votre plus haut niveau ?

"Dans un premier temps, je ne dois pas me focaliser sur un grand tour. Il est plus prudent pour moi de viser la gagne sur une épreuve d’une semaine, par exemple. Et puis, il est impératif que je puisse m’entraîner normalement durant de longues semaines, que je ne sois pas interrompu par une blessure ou une maladie. Or ce n’est pas évident parce qu’un cycliste court de plus en plus de risques, aujourd’hui. Si toutes les planètes s’alignent pour moi, j’ai toujours bon espoir de revenir sur le devant de la scène."

Jonas Vingegaard a dit avoir connu une période difficile après le Tour. Il a parlé de paranoïa.

"Je pense que Jonas a découvert d’un coup son nouveau statut. Il a vite compris que sa vie ne serait plus tout à fait la même. Mais je ne me fais pas de souci pour lui. Il est mature et a la tête sur les épaules. Pour moi, il gère très bien ce qui lui arrive. Il m’a l’air bien équilibré."