Geraint Thomas sur la route de Remco Evenepoel au Giro ?

La mode est, dit-on souvent, un éternel recommencement dans lequel l’Italie pourrait s’avérer une nouvelle fois visionnaire. Boudé ces dernières années par les organisateurs des trois grands tours sur l’autel du spectacle, le contre-la-montre individuel a retrouvé grâce aux yeux de RCS. Au point que la société organisatrice du Giro a programmé un peu plus de 70 kilomètres d’effort individuel (répartis en trois étapes) sur le tracé de sa prochaine édition. Un choix fort et assumé qui semble avoir trouvé écho et pourrait bien séduire quelques grands noms du peloton.