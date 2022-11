Michael Vanthourenhout sacré champion d’Europe de cyclocross à Namur

La course a été lancée par le Belge Eli Iserbyt, le Néerlandais Lars van der Haar et le Suisse Kevin Kuhn. Van der Haar a très vite pris les devants avant le premier passage en dévers, pris en chasse par Michael Vanthourennout, alors qu’Iserbyt était légèrement ralenti par un problème de chaîne.

Le Néerlandais comptait sept secondes d’avance sur Vanthourenhout au passage du premier tour et déjà près de vingt sur les autres Belges. Vanthourenthout est revenu sur le champion sortant après une chute de ce dernier. Van der Haar allait reprendre le contrôle des opérations au passage du quatrième tour, au terme du premier tiers, alors que la pluie avait rendu le parcours très glissant et poussait les coureurs à la faute. Vanthourenhout suivait à dix secondes et Sweeck à vingt secondes.

Le Belge est revenu sur le Néerlandais après un changement de vélo de ce dernier dans le cinquième tour. Tous les adversaires du duo étaient relégués à plus d’une minute. Vanthourenhout a pris l’avantage dans le difficile passage en devers du parcours. Le Brugeois a augmenté l’écart après une nouvelle chute du Néerlandais. Quinze secondes séparaient les deux coureurs à l’entame du sixième tour.

Michael Vanthourenhout avait creusé un avantage de plus de quarante secondes sur van der Haar avant de se lancer dans le dernier des neuf tours de circuit. Le Belge, tout en contrôle, enelvait son premier titre international chez élites à Namur. Actuel troisième de la Coupe du monde, Vanthourenhout avait été champion d’Europe en 2013 et le champion du monde en 2015 chez les espoirs. Il avait remporté la manche de la Coupe du monde à Namur en décembre 2021, il s’était classé troisième de l’Euro en 2021 après sa deuxième place un an plus tôt.

La Belgique a obtenu six médailles dans cet Euro de cyclocross à Namur: deux en or (Vanthourenhout en élites et Verstrynge en U23), deux en argent (van Sinaey en juniores et Nys en espoirs), deux en bronze (Sweeck en élites et Meeussen en espoirs).

Les championnats d’Europe de cyclocross 2023 auront lieu à Pontchâteau, en Loire Atlantique, dans l’Ouest de la France. Les organisateurs ont indiqué que 17.300 spectateurs ont assisté étaient présents à la Citadelle de Namur samedi et dimanche pour les Chaampionnats d’Europe de cyclocross, un record pour le rendez-vous namurois.