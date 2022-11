Van Vleuten veut disputer le Giro, le Tour et la Vuelta pour boucler sa carrière

L’été dernier, Van Vleuten a remporté le Giro Donne début juiullet et quelques jours plus tard, elle a également été la plus forte dans le Tour de France Femmes, fin juillet, qui suivait le Tour masculin. En septembre, elle signait le "grand chelem" en ajoutant la Vuelta à sa carte de visite.

L’année prochaine, le Tour d’Espagne sera avancé dans le calendrier. La Vuelta féminine aura lieu en ma et comptera sept étapes au lieu de cinq.

"Des Flandres à la Vuelta, le programme sera chargé", a expliqué Van Vleuten. "Et après ça, un bloc avec le Giro et le Tour." En tant que championne du monde sur route, elle participera à presque toutes les courses.

Van Vleuten, championne olympique du contre-la-montre, avait prévu une tentative sur le record du monde de l’heure, mais a finalement renoncé à le faire. "Cela demande une préparation trop spécifique qui n’est pas compatible avec mes objectifs sur la route. En plus, Ellen van Dijk a placé la barre très haute cette année." Elle a amélioré le record pour le porter à 49,254 kilomètres le 23 mai à Granges en Suisse sur la même piste où l’Italien Filippo Ganna allait couvrir 56,792 km en soixante minutes le 8 octobre.