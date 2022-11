Les compétitions (celles réservées aux masters) ont débuté ce vendredi sur les hauteurs de la capitale de la Wallonie devenue, l’espace de quelques heures celle de l’Europe du cyclo-cross, mais ce sont pourtant les six courses du week-end qui retiennent l’attention. En quelques années, la première édition réservée aux professionnels ayant été disputée en 2015, le championnat d’Europe de la discipline s’est érigé comme un vrai temps fort de l’hiver.

Un titre européen s’inscrit désormais dans les palmarès juste en dessous de la couronne mondiale. C’est la première fois que cet Euro a lieu en Belgique et le choix de Namur, pour cadre de l’événement, lui donne un peu plus de majesté encore. En 13 ans (la première épreuve y a eu lieu en 2009), le circuit mosan s’est imposé pour beaucoup comme le plus beau (un peu comme Francorchamps pour la F1) de la campagne hivernale. C’est en tout cas l’un des plus durs et personne ne doute que les six champions couronnés auront mérité leur succès.

« La Citadelle a un caractère mythique »

"C’est un parcours unique qui a toujours livré des épreuves intenses desquelles les plus forts sont sortis vainqueurs", sourit Erwin Vervecken. "Les spectateurs voient les coureurs partout et, année après année, il y en a de plus en plus."

L’ancien triple champion du monde dessine le circuit. "La Citadelle de Namur a un caractère mythique qui offre de multiples possibilités contrairement à d’autres circuits, dit le Campinois. C’est aussi le cyclo-cross qui se rapproche le plus du VTT. Ça monte, ça descend sans arrêt, c’est technique mais sur un circuit très large où l’on peut passer partout. Il faut des qualités de conduite, une excellente technique et une condition optimale. Même en cas de crevaison ou de problèmes mécaniques, on peut encore rétablir la situation."

Vervecken a légèrement modifié son tracé. "Il y a trois ponts sur le parcours. Dont un avec escalier sur l’esplanade. On a ajouté une boucle autour du Théâtre de Verdure au sommet du parcours. Le circuit se termine par une montée très raide qui permettait de faire la différence autrefois et où on a vécu de nombreux duels entre van Aert et van der Poel. Les meilleurs pourront y faire la décision."

La majorité des six courses va tourner à l’affrontement entre Néerlandais et Belges avec même un très net avantage pour les Bataves dans les épreuves féminines. Parmi les élites, une grande favorite se dégage, Fem van Empel. Celle-ci pourrait rouler en U23, mais a décidé de courir dans la catégorie supérieure qu’elle domine cette saison (sept succès et une 2e place). Sauf surprise, ses adversaires seront, malgré l’absence de Lucinda Brand, main cassée, ses compatriotes Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst et Marianne Vos ou la Française Pauline Ferrand Prevot, de retour dans les labourés, et la Hongroise Kata Blanka Vas. Pour les trois Belges engagées, une place dans le top 10 serait un succès.

Chez les U23 (dimanche midi), Shirin Van Anrooij et Puck Pieterse doivent profiter du départ de van Empel. On suivra avec intérêt les débuts dans la catégorie de la prodige anglaise Zoe Backstedt et la prestation de la Luxembourgeoise Marie Schreiber. En juniores (samedi matin), la candidate n° 1 se nomme Lauren Molengraaf. La Néerlandaise a gagné les deux premières manches de la Coupe du monde mais notre compatriote Fleur Moors (3e à Tabor, 2e à Maasmechelen) espère créer la surprise.

Dans les épreuves masculines, les Belges auront plus de chances d’enlever des médailles et des titres. Dans la catégorie espoirs (samedi midi), Thibau Nys, Jente Michels, le champion du monde Joran Wyseure et le champion de Belgique Emiel Verstrynge chercheront à prendre l’ascendant sur les Néerlandais Pim Ronhaar et Witse Meeusen, ainsi que sur le Suisse Dario Lillo. Chez les juniors (dimanche matin), les favoris sont plus nombreux : le Néerlandais Guus van den Eijnden, le Français Léo Bisiaux, le Britannique Oliver Akers, le Tchèque Vaclav Jezek et les Belges Yordi Corsus et Viktor Vandenberghe. Enfin, la course des élites (dimanche après-midi) va se résumer en un match entre le grand favori et tenant du titre Lars van der Haar et quatre de nos compatriotes, Quinten Hermans et Michael Vanthourenhout, ses dauphins l’an dernier, Eli Iserbyt, l’homme du début de saison, et Laurens Sweeck en forme ascendante.