Alejandro Valverde avoue son admiration pour Evenepoel : « Remco est le meilleur coureur au monde »

Pour celui qui a passé une vingtaine d’années dans le peloton, le natif de Scheepdaal pourrait même être la belle surprise du Tour de France… s’il venait à y participer l’été prochain. Pour le moment, Evenepoel n’a pas encore fait son choix entre une première participation à la Grande Boucle ou une présence sur le Giro quelques semaines plus tôt. "C’est un bon parcours pour Remco s’il est présent, analyse Valverde, vainqueur de quatre étapes du Tour et qui a terminé sur la troisième marche du podium en 2015. Les autres favoris seront Pogacar, Vingegaard ou encore Roglic. Enric Mas (NDLR: son coéquipier chez Movistar) a aussi démontré qu’il pouvait faire de belles choses. À la Vuelta, il a fait jeu égal en montagne avec Remco mais a été moins performant que lui sur les chronos. Mas a quand même couru avec une maturité qu’on ne lui connaissait pas. Il a démontré qu’il pouvait être un leader dans différents types de courses."

Comme cela avait été le cas sur le Tour de Lombardie que Mas a terminé à la 2e place alors que son coéquipier tirait sa révérence avec une belle 6e position finale. "J’ai eu de très bonnes sensations sur cette course, commente Valverde. J’étais très heureux de finir ma carrière sur une performance collective comme celle-là."

Un vide à combler

Une chose est certaine: Valverde suivra le peloton d’une tout autre manière l’année prochaine, sans aucun regret d’avoir raccroché son vélo une bonne fois pour toutes. L’homme aux 133 victoires, qui va encore participer au critérium de Saitama (Japon) ce dimanche, ne sera jamais bien loin de l’équipe Movistar au sein de laquelle il apportera toute son expérience aux plus jeunes coureurs. "Mettre fin à ma carrière professionnelle a été une décision difficile à prendre. Mais comme j’avais effectué mon choix il y a un an, j’ai eu toute la saison pour me faire à l’idée que cela allait se terminer. Je pars du principe qu’il faut toujours un début et une fin à tout. J’aurais pu courir encore une saison supplémentaire à un assez bon niveau mais je préfère terminer sur de bonnes performances (NDLR: 2e aux Strade Bianche, 2e à la Flèche wallonne,…) . Je préfère que les gens se souviennent de moi comme un cycliste qui aura couru à un bon niveau pendant 20 ans, du début jusqu’à la fin. Je n’ai aucun regret de m’arrêter."

Valverde le sait : son retrait du circuit professionnel va laisser un grand vide qu’il sera difficile à combler. "Ce sera aussi bizarre pour moi que pour les fans ou les journalistes de ne plus entendre le nom ‘Valverde’aux départs et aux arrivées, rit-il. Mais je pars avec le sourire: j’ai remporté presque tout ce que je pouvais espérer. J’ai été champion du monde, ce qui était mon grand rêve, et j’ai terminé sur le podium des trois grands tours."